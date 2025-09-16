Dos proyectos europeos apuestan por restaurar el delta del Ebro con la naturaleza como aliada

El delta del Ebro, uno de los humedales más importantes del Mediterráneo, se ha convertido en la zona cero del cambio climático en Catalunya. La subida del nivel del mar, la erosión costera, la falta de sedimentos y la pérdida de hábitats amenazan tanto su biodiversidad única como a la vida de quienes lo habitan. Ante esta situación, tanto científicos como administraciones llevan tiempo planteando usar el delta como un laboratorio de pruebas para luchar contra el avance del cambio climático.

Ahora, para abordar estos retos, dos proyectos europeos (Impetus y RestCoast) han puesto la mirada en este territorio. La idea es, en primer lugar, impulsar un espacio de diálogo entre científicos, administraciones y sociedad civil. Y después, empezar a desarrollar soluciones basadas en la naturaleza que puedan permitir proteger el Delta ante las actuales amenazas.

Este martes, un taller celebrado en Amposta, organizado por SEO/BirdLife y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN-Med), en el marco de estos dos proyectos, ha reunido a una cuarentena de expertos, representantes de instituciones y gestores del parque natural.

Una de las propuestas sobre la mesa es restaurar humedales y acelerar la llegada de sedimentos al Delta, con el objetivo de reforzar la resiliencia de esta zona frente al cambio climático. Según los datos del proyecto RestCoast, que también actuará en lugares como las lagunas de Venecia o la desembocadura del Ródano, el Delta acoge a más de 1.100 especies, de las que 109 se encuentran en peligro extinción. La pérdida de hábitats por el avance del mar podría reducir drásticamente su supervivencia.

Un delta habitado

El proyecto Impetus alerta, además, de que las aves acuáticas podrían perder hasta un 70% de su hábitat a largo plazo. En este escenario, los arrozales juegan un papel estratégico, ya que son aliados en la regulación hídrica del terreno. "La biodiversidad nos advierte de cambios profundos y es urgente escuchar esta señal con medidas de restauración que integren a todos los sectores implicados", destaca Cristina Sánchez, portavoz de SEO/BirdLife en Catalunya.

"No podemos olvidar que aquí vive gente y que su actividad debe ser viable", afirma en conversación con EL PERIÓDICO. "No estamos ante un delta casi despoblado, como el del Danubio, o ante un gran parque nacional aislado de la actividad humana", subraya. Por este motivo considera imprescindible dar voz a los sectores económicos y a los habitantes del lugar.

La jornada participativa de este martes ha tenido dos fases: una primera parte dedicada a exponer datos científicos sobre la evolución de la biodiversidad y los principales riesgos —erosión costera, subida del mar y déficit de sedimentos— y una segunda centrada en el diálogo con los actores del Delta.

Patrimonio natural

"El Delta del Ebro es un patrimonio natural de valor incalculable, pero también un territorio altamente vulnerable en el que confluyen muchos intereses distintos", señala Pilar Marín, del programa de Biodiversidad Marina y Economía Azul de la UICN. "Solo con soluciones conjuntas, basadas en la ciencia y en la naturaleza, podremos garantizar su resiliencia y el bienestar de quienes dependen de él", añade.

Tanto la Generalitat como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico llevan tiempo analizando cómo dar respuesta a los problemas que afronta el Delta. Catalunya propuso desarrollar un proyecto inspirado en un modelo holandés para generar barreras de arena que protejan a las lagunas. Está previsto que en las próximas semanas la Moncloa dé luz verde para que se empiece a trabajar en esta dirección.

En paralelo, se avanza lentamente en la movilización de los sedimentos que llevan años acumulándose en los embalses de Riba-roja, Flix y Mequinenza. Los líderes de los dos proyectos europeos que se centran en encontrar fórmulas para el Delta ven con buenos ojos estas acciones, pero consideran que hay que seguir trabajando para reforzar la protección costera y asegurar un futuro para este espacio: "La ciencia y la restauración ecológica, por sí solas, no bastan; hace falta una gobernanza inclusiva que coordine a administraciones, científicos, entidades conservacionistas y ciudadanía".