Nuevo acuerdo entre Catalunya y Francia para mejorar la respuesta sanitaria urgente

El Govern ha autorizado al Servei Català de la Salut a suscribir un acuerdo internacional administrativo con la francesa Agence régionale de santé Occitanie para reforzar la cooperación sanitaria en la atención médica urgente en las zonas fronterizas entre Catalunya y Francia.

El acuerdo permitirá, en situaciones de emergencia, la intervención y coordinación transfronteriza de los equipos médicos de emergencia extrahospitalaria (SEM y SAMU) en ambos lados de la frontera. Además, se contempla la realización de programas conjuntos de formación.

Esta colaboración, que abarca toda la frontera entre Catalunya y Francia, se prevé más intensa inicialmente en la Cerdanya, dado que los equipos SEM y SAMU comparten base en el Hospital Transfronterizo de Cerdanya.

El acuerdo incluye varios anexos que detallan la cartografía de los servicios de asistencia médica de emergencia en ambos lados de la frontera, un protocolo de coordinación funcional y ejecución técnica para facilitar la comunicación entre las centrales de coordinación sanitaria del SEM y el centro regulador del SAMU, y la activación de los recursos más adecuados según cada situación. También se describe la disponibilidad de medios en Catalunya y Occitania, incluyendo ambulancias, helicópteros medicalizados y hospitales de referencia.

Con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, se creará una comisión de seguimiento que supervisará su correcto funcionamiento e impulsará mejoras técnicas y organizativas, con el objetivo de mejorar la atención sanitaria a la ciudadanía.

Este paso se enmarca en el Acuerdo marco entre España y Francia sobre cooperación sanitaria transfronteriza, firmado en 2008, y refuerza el compromiso de la Generalitat de Catalunya con la colaboración internacional en materia de salud.