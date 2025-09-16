Niubó afirma que el Govern defenderá el catalán en las aulas: “Es una herramienta de integración, en ningún caso de imposición”

La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha asegurado en el Parlament que el Govern defenderá con firmeza el catalán como lengua vehicular en la escuela, “una herramienta de integración, en ningún caso de imposición”. En su comparecencia a propósito del inicio del curso escolar, ha respondido a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anula parcialmente el Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico, un texto que, tal como ha recordado, “nunca llegó a entrar en vigor porque fue suspendido cautelarmente en el momento de su publicación”. Niubó ha defendido que el modelo educativo catalán garantiza el pleno dominio de todas las lenguas oficiales al final de la escolarización y ha reivindicado el consenso social y político que lo sustenta.

Niubó ha querido dejar claro que el Govern, encabezado por el president Salvador Illa, recurrirá en casación esta sentencia y activará “todas las medidas legales oportunas” para defender el modelo lingüístico. Ha subrayado que no se trata solo de preservar un decreto, sino de proteger “un modelo educativo que ha sido clave para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia”.

"La lengua, el centro de gravedad"

“La lengua catalana es el centro de gravedad en torno al cual construimos un espacio común donde todo el alumnado puede aprender, convivir y crecer en igualdad de condiciones”, ha afirmado Niubó. Ha defendido que el modelo no solo garantiza el pleno dominio del catalán, sino también del castellano y el aranés, y que así lo acreditan las pruebas de final de etapa. También ha insistido en que el modelo no separa al alumnado por motivos lingüísticos, sino que promueve una educación inclusiva e integradora.

La consellera ha destacado que este consenso lingüístico cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlament y de un amplio tejido institucional, social y cultural del país. “No es una ocurrencia, es el fruto de una apuesta colectiva nacida hace décadas”, ha recordado, pidiendo responsabilidad a todos los actores políticos para preservar este pacto.

Compensar desigualdades

Sobre la lengua castellana, ha rechazado que exista ninguna discriminación: “Es una lengua curricular y de aprendizaje, y el sistema garantiza el pleno dominio de todas las lenguas oficiales”. También ha destacado que los proyectos educativos de los centros tienen en cuenta la realidad sociolingüística para compensar desigualdades.

Además de la cuestión lingüística, la titular de Educació ha abordado otros aspectos del inicio de curso, como la ampliación de los comedores escolares en secundaria. Ha asegurado que más del 30% de los centros de esta etapa ya ofrecen servicio de comedor, y que se trabaja para aumentar su cobertura, especialmente en los institutos más vulnerables. También ha informado que se adelantará el pago de las mochilas escolares, que hasta ahora se hacía con un trimestre de retraso.