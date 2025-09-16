Lengua
Niubó afirma que el Govern defenderá el catalán en las aulas: “Es una herramienta de integración, en ningún caso de imposición”
Reitera el compromiso del ejecutivo con el modelo lingüístico y sostiene que asegura el dominio de todas las lenguas oficiales
El TSJC anula varios artículos del decreto que blinda el catalán como lengua vehicular en la escuela
La consellera de Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha asegurado en el Parlament que el Govern defenderá con firmeza el catalán como lengua vehicular en la escuela, “una herramienta de integración, en ningún caso de imposición”. En su comparecencia a propósito del inicio del curso escolar, ha respondido a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que anula parcialmente el Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico, un texto que, tal como ha recordado, “nunca llegó a entrar en vigor porque fue suspendido cautelarmente en el momento de su publicación”. Niubó ha defendido que el modelo educativo catalán garantiza el pleno dominio de todas las lenguas oficiales al final de la escolarización y ha reivindicado el consenso social y político que lo sustenta.
Niubó ha querido dejar claro que el Govern, encabezado por el president Salvador Illa, recurrirá en casación esta sentencia y activará “todas las medidas legales oportunas” para defender el modelo lingüístico. Ha subrayado que no se trata solo de preservar un decreto, sino de proteger “un modelo educativo que ha sido clave para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la convivencia”.
"La lengua, el centro de gravedad"
“La lengua catalana es el centro de gravedad en torno al cual construimos un espacio común donde todo el alumnado puede aprender, convivir y crecer en igualdad de condiciones”, ha afirmado Niubó. Ha defendido que el modelo no solo garantiza el pleno dominio del catalán, sino también del castellano y el aranés, y que así lo acreditan las pruebas de final de etapa. También ha insistido en que el modelo no separa al alumnado por motivos lingüísticos, sino que promueve una educación inclusiva e integradora.
La consellera ha destacado que este consenso lingüístico cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlament y de un amplio tejido institucional, social y cultural del país. “No es una ocurrencia, es el fruto de una apuesta colectiva nacida hace décadas”, ha recordado, pidiendo responsabilidad a todos los actores políticos para preservar este pacto.
Compensar desigualdades
Sobre la lengua castellana, ha rechazado que exista ninguna discriminación: “Es una lengua curricular y de aprendizaje, y el sistema garantiza el pleno dominio de todas las lenguas oficiales”. También ha destacado que los proyectos educativos de los centros tienen en cuenta la realidad sociolingüística para compensar desigualdades.
Además de la cuestión lingüística, la titular de Educació ha abordado otros aspectos del inicio de curso, como la ampliación de los comedores escolares en secundaria. Ha asegurado que más del 30% de los centros de esta etapa ya ofrecen servicio de comedor, y que se trabaja para aumentar su cobertura, especialmente en los institutos más vulnerables. También ha informado que se adelantará el pago de las mochilas escolares, que hasta ahora se hacía con un trimestre de retraso.
- Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
- El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
- Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse