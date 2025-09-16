Muere el abad emérito de Montserrat, Sebastià M. Bardolet, a los 91 años

El abad emérito de Montserrat, Sebastià M. Bardolet i Pujol (13 de marzo de 1934), una figura emblemática de la comunidad monástica catalana, ha fallecido este martes a la edad de 91 años, según ha informado la abadia.

El actual abad de Montserrat, Manel Gasch i Hurios, le administró el sacramento de la unción de los enfermos el lunes por la tarde. Bardolet inició su relación con Montserrat siendo apenas un niño, como 'escolà' entre 1943 y 1948, y se incorporó al monasterio como novicio en 1953 y recibiendo el ministerio sacerdotal en 1960. Entre 1961 y 1964 se formó en música en el Instituto Pontificio de Música Sagrada de Roma, especializándose en canto gregoriano y musicología.

Durante su trayectoria monástica, Bardolet desempeñó cargos relevantes, como prefecto de la Escolanía de Montserrat (1968-1977) y prior de la abadía (1978-1989). Fue elegido abad de Montserrat el 27 de febrero de 1989 y recibió la bendición abacial el 1 de abril de ese año, sucediendo a Cassià M. Just i Riba. En el año 2000 dejó el cargo, siendo sustituido por Josep M. Soler i Canals.

El funeral se celebrará el jueves 18 de septiembre a las 10:45 horas en la Basílica de Santa María de Montserrat, presidido por el abad Manel Gasch.