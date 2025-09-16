Mònica Baró: "Hay niños que no entran en la literatura, pero que leerían en bucle el libro de los récords"

-¿Existe correlación entre el mal estado de salud de las bibliotecas escolares y los malos resultados en comprensión lectora?

-Es bastante probable. Pese a que aquí no tenemos evidencia científica, sí hay otros países en los que existen estudios sistemáticos y se puede detectar una relación directa entre la existencia de una biblioteca escolar en condiciones, bien dotada de fondos y con una persona que se dedique y unos mejores resultados académicos en general.

-¿En general?

-Sí. Específicamente en ámbitos como las matemáticas. No solo en la comprensión lectora.

-¿Son extrapolables esos estudios?

-Son difícilmente extrapolables porque las condiciones de sus bibliotecas escolares son mejores que las nuestras. Pero lo que sí demuestran es que la existencia de unas buenas bibliotecas revierte directamente en muchos aspectos del éxito educativo, más allá de la comprensión. Los trabajos escolares están mejor hechos. Mejor redactados, usando fuentes diversas… También incide en el hábito lector. Hay más lectura por placer.

La cuestión es que lean. A mí no me interesa nada más que eso. Si quieren leer los secretos de la fórmula 1, me da igual

-¿En qué más incide?

-En la actitud del alumno ante los aprendizajes. En las buenas bibliotecas tienen programas de formación y las personas que las llevan se involucran directamente en los aprendizajes de los alumnos. En Francia, quien gestiona la biblioteca escolar tutoriza una parte de los TR; orienta en la selección de las fuentes y está en el tribunal.

-¿Es una figura estructural en la escuela, como los maestros?

-Sí, en Francia es una oposición.

-¿Esa sería una demanda de mínimos?

-En la escuela primaria la función esencial de la biblioteca es una función de acompañamiento, más didáctico y, por lo tanto, está bien que sea un maestro con una dedicación horaria y con formación. En secundaria sí sería interesante tener un profesional de la información.

La mayoría de bibliotecas escolares están abiertas cinco horas semanales, solo durante las horas de patio. No sirven para nada: no dan apoyo al aula

-¿A qué se refiere con profesional de la información?

-Estamos hablando de lectura, pero deberíamos tener en cuenta que una parte de esa lectura se orientará hacia el uso de la información. Hemos de saber leer para saber informarnos. Y ese profesional de la información podría crear una cultura informativa en el centro.

-¿Quién debería ser, entonces, ese profesional?

-Podría ser un periodista con una formación técnica para llevar una biblioteca o un bibliotecario con una información pedagógica. Un profesional formado con las competencias necesarias.

-Me han sorprendido las últimas estadísticas. Los datos son mejores, pero no sé si encajan con la realidad.

-Aquí hay varias cuestiones. Una es: ¿qué entendemos por biblioteca? También puede haber pasado que durante el covid cerraron muchas y ahora, al reabrirlas, se hayan revitalizado. El covid quizá sirvió de revulsivo.

Está constatado que hay muchos niños y niñas que no entran en la ficción, sobre todo niños. El primer error es ese: hacer pasar como lectura solo la ficción

-Más allá de los datos, ¿cree que debería haber una orden directa del Departament ordenando que cada centro tenga biblioteca y cómo debe ser?

-Ya hay una ley que lo dice. Una en España y una en Catalunya.

-¿Por qué cree que no se cumple?

-Porque es mucho dinero y no es una tradición. Y durante mucho tiempo se sustituyeron las bibliotecas escolares por bibliotecas de aula, que son baratas y no necesitan a ningún responsable, mientras una biblioteca centralizada requiere una inversión potente.

Está bien que haya lecturas obligatorias, pero muy pocas y muy bien elegidas, teniendo en cuenta que son chicos y chicas que tienen unas condiciones lectoras justas

-Otro problema es que es una lotería que la escuela de tus hijos tenga o no biblioteca. Depende de si hay un profesor motivado, una dirección que crea en el proyecto…

-Y unas familias que la paguen. Eso contribuye a hacer mayor la brecha. El ejemplo del instituto Menéndez y Pelayo es claro. Aquello era poner todos los huevos en la misma cesta. Un espacio enorme, precioso, el dinero para pagar al mejor bibliotecario...

-¿Hacer cumplir la ley es una cuestión de voluntad política?

-Sí. Nosotros tenemos las directrices de las bibliotecas escolares que hizo la Generalitat en el 2011, publicadas en el 2013, y yo ahora firmaría para estar ahí.

-¿Dónde estamos?

-Los datos nos dicen que tenemos el 73% de los centros con biblioteca, estamos mejor que en el último informe; pero hace 10 años contaban con ella el 80% de las escuelas. Bajamos tanto que volver a subir costará. Además, están abiertas menos horas. ¿Qué pasa aquí? La mayoría están abiertas cinco horas semanales. ¡Es nada! Son las horas de patio. No sirve para nada esa biblioteca; no da apoyo al aula. Está ahí solo para que los niños hagan préstamos. Los préstamos han subido y está muy bien. En cinco horas semanales logramos hacer casi 1.000 préstamos, genial, pero lo que necesitamos es un cambio de dimensión. Esto es solo un parche. Si invirtiéramos más podríamos tener un rendimiento mucho mayor. Me preocupa especialmente la secundaria. En los centros tiene que haber alguien para hacer frente a los discursos de odio hegemónicos en las redes sociales, y esa persona no será el profe, ni el profe enrollado. La biblioteca es un espacio diferente, un espacio de libertad, en la que no hay notas. Por eso la figura esa del profesional en información es cada vez más necesaria.

Mònica Baró, esta semana en Barcelona. / Jordi Cotrina

-Otro tema recurrente son las lecturas obligatorias. ¿Está a favor o en contra?

-Aquí hay dos cosas. Cuando hablamos de lectura, tenemos en el imaginario solo lectura literaria, y eso no es así. Hay muchos niños y niñas, sobre todo niños, que no entran en la literatura, pero que, en cambio, leerían en bucle el libro de los récords. Y la comprensión lectora la mejorarán leyendo, si no leen porque la novelas no les gustan, esos quedan apartados. La primera cosa son las recomendaciones de Sant Jordi: se hacen de lectura infantil y juvenil pero no de la fantástica producción que hay en estos momentos de lo que llamamos libros de conocimientos. Libros de temáticas diversas que seguro que pueden interesar muchísimo a todos los niños y niñas, del libro 'Tots fem caca' a lo que quieras. Está constatado que hay muchos niños y niñas que no entran en la ficción, sobre todo niños. El primer error es ese, hacer pasar como lectura solo la ficción. La no ficción es lectura y los niños tienen que aprender a leer una diversidad de tipologías textuales.

-¿Y qué piensa sobre las lecturas obligatorias?

-Creo que está bien que haya, pero muy pocas y muy bien elegidas, y teniendo en cuenta que son chicos y chicas que tienen unas condiciones lectoras justas. Aparte de eso, las otras lecturas deberían ser voluntarias. Si se tiene que leer un libro al mes, tres pueden ser del canon y siete los pueden elegir ellos. O cuatro y seis, pero yo no haría más porque, si no, se genera el rechazo, que es peor. Tú haces una lista más larga de cánon y si alguien quiere leer este tipo de obras que lo hagan, y los otros que lean lo que desean. La cuestión es que lean. A mí no me interesa nada más que eso. Si quiere leer los secretos de la fórmula 1, me da igual. Y eso al profesor le pone en una situación complicada.

Los niños están acostumbrados a un lenguaje audiovisual muy complejo, y lo siguen; ¿por qué después le damos libros con frases cortas y contenidos tan básicos?

-Claro, el profesor de literatura no te va a recomendar los secretos de la fórmula 1, pero el bibliotecario sí.

-Por eso es la figura importante, porque conoce al lector.

-Otro tema es el abuso de libros de autoayuda infantil. De las emociones…

-Consumen productos audiovisuales complejísimos, donde muy frecuentemente las historias empiezan en medio de la nada, después van hacia atrás y hacia delante, aparecen personajes que no se sabe de dónde vienen, señoras que vuelan, y después ya los contextualizan... Los niños de 6 años están acostumbrados a un lenguaje audiovisual muy complejo, ¡y lo siguen!. ¿Por qué después les damos libros con frases cortas y contenidos tan básicos?