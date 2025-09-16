La 'manada de Castelldefels' reconoce la violación de tres jóvenes y logra una mínima condena

Los cinco miembros de la 'manada de Castellefels', acusados de la violación de tres jóvenes entre marzo y mayo de 2021, han reconocido que violaron a tres jóvenes en el domicilio de uno de ellos y durante las restricciones por la pandemia del covid. La defensa de los procesados ha llegado a un acuerdo con la fiscalía y las acusaciones particulares, que jercen en nombre de las víctimas, para rebajar de forma significariva la pena que provisionalmente se solicitaba para ellos, que era de 28 a 53 años y ha pasado a una condena mínima que oscila entre los tres años y 11 meses a ocho años y cinco meses. El tribunal ha dictado sentencia 'in voce' y la defensa ha solicitado la suspensión de la ejecución de la condena, lo que significaría la libertad de los imputados. La fiscalía se ha opuesto.

El juicio que se ha iniciado en la Audiencia de Barcelona debía durar varios días y de esta manera se ha reducido a una única sesión. Los procesados han pedido perdón a las mujeres agredidas sexualmente y han mostrado su arrepentimiento, tal y como estaba establecido en el pacto que fue entregado la semana pasada al tribunal. "Pido disculpas a ellas y a sus familias y hemos intentado reunir dinero para reparar el daño causado", ha dicho uno. "Quiero mostrar mi absoluto arrepentimiento y pedir perdón a las víctimas de corazón". Y así lo declararon uno a uno.

La disminución de la pena

Para aplicar esta disminución se les ha aplicado atenuantes, como la reparación del daño al pagar la indemnización y la confesión y arrepentimiento, a la vez que se ha descolgado que la imputación de que las agresiones sexuales sean continuadas y la revelación de secretos por haber grabado en un hotel unas relaciones sexuales, pero en este caso consentidas. Si que ha permanecido la imputación de pertenencia a grupo criminal, por haber actuado de común acuerdo en las violaciones, algunos como autores o coautores y otros como cooperadores necesarios.

Manada de Castelldefels / Made using TurboCollage from www.TurboCollage.com

Además, según el acuerdo alcanzado entre las acusaciones y las defensas, también se han reducido la indemnización que cobrarán las víctimas: una de ellas percibirá solo 30.000 euros, cuando al fiscalía reclamaba 50.000 euros, otra 30.787 euros, se reclamaba 89.000 euros, y la tercera 33.000 euros, cuando se exigían 73.000. Por delitos, la máxima condena por uno de ellos, en concreto por las agresiones sexuales, es de dos años y tres meses.

A través de las redes sociales

Según el escrito de acusación provisional del fiscal, estando vigentes las restricciones de movilidad por la pandemia del covid, los procesados, aprovechando esta situación y "puestos de común acuerdo", contactaron a través de redes sociales con jóvenes que, por cualquier circunstancia médica o personal, "tenían baja su autoestima". Una de las víctimas, por ejemplo, sufre una discapacidad consistente en una distonía generalizada y epilepsia que conlleva la toma diaria de medicación.

Mensajes de la 'manada de Castelldefels' / Made using TurboCollage from www.TurboCollage.com

Una vez se ganaban su confianza, los miembros de los procesados les proponían tener encuentros con ellos que, a raíz de la pandemia, tuvieron lugar en el piso de Alejandro Raul P. C. en Castelldefels. A dichas fiestas, prosigue la fiscalía, acudieron de manera voluntaria las víctimas, "ajenas al carácter grupal y sexual de las mismas". Los acusados, en cambio, sí que iban "con el conocimiento y voluntad de atentar contra la indemnidad sexual de las jóvenes, creando en dicha vivienda un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso a anular la capacidad de reacción" de las mujeres.

Los cinco procesados integraban, junto con otras personas, un grupo de Whatsapp de nombre 'K-Team' y que era utilizado, incide la fiscalía, por "los integrantes de la trama" para seleccionar a las jóvenes que querían llevar a la vivienda de Castelldefels y en el que, además, se "mofaban" de lo que pretendían hacer con ellas. Por ejemplo, el 27 de marzo de 2021, se compartió este audio: "Yo a las siete busco al.....y cuando lo busque, empezamos a buscar a la peña, y buscaremos niñas, ¿vale?".