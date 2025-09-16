Suceso
En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana en Madrid
EP
Un hombre de 60 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Tetuán, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.
Hasta el lugar del suceso, ocurrido sobre las 21.00 horas de este martes, se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil, que han atendido al herido con múltiples traumatismos severos.
La víctima ha sufrido, entre otros, un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado en estado grave al hospital de La Paz en Madrid.
También se ha desplazado una psicóloga de Samur para atender al conductor del autobús, que presentó una crisis de ansiedad.
Finalmente, la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación.
