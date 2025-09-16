Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana en Madrid

Sucesos.- En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana

Sucesos.- En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana / EMERGENCIAS MADRID

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre de 60 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un autobús urbano a la altura del número 109 del Paseo de la Castellana, en el distrito de Tetuán, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar del suceso, ocurrido sobre las 21.00 horas de este martes, se han trasladado sanitarios de Samur-Protección Civil, que han atendido al herido con múltiples traumatismos severos.

La víctima ha sufrido, entre otros, un traumatismo craneoencefálico y otro torácico. Posteriormente, el hombre ha sido trasladado en estado grave al hospital de La Paz en Madrid.

También se ha desplazado una psicóloga de Samur para atender al conductor del autobús, que presentó una crisis de ansiedad.

Finalmente, la Policía Municipal se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. El éxito de la pareja holandesa que compró un pueblo abandonado en Burgos: 'Ya somos cuatro familias viviendo aquí
  3. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  4. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...
  5. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  6. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  7. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse

La portada de EL PERIÓDICO del 17 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 17 de septiembre de 2025

En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana en Madrid

En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana en Madrid

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

Un camión incendiado en L'Ampolla obliga a cortar la AP-7

Un camión incendiado en L'Ampolla obliga a cortar la AP-7

Vuela a través de las nubes de formación estelar de la galaxia

Vuela a través de las nubes de formación estelar de la galaxia

Freno a los drones con drogas en las prisiones: los inhibidores abaten aparatos en los centros catalanes

Freno a los drones con drogas en las prisiones: los inhibidores abaten aparatos en los centros catalanes

El delta del Ebro apuesta por blindarse ante el cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza

El delta del Ebro apuesta por blindarse ante el cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza