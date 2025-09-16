Educación en Catalunya
Una escuela de Balaguer denuncia la agresión de un padre a un profesor
El centro no hará este miércoles clase y ha convocado una concentración para condenar los hechos
Los profesores de la escuela pública denuncian insultos, agresiones físicas y conflictos en redes por parte del alumnado
La relación con las familias es lo que más tensión provoca a los profesores
La escuela Àngel Guimerà de Balaguer ha denunciado la agresión sufrida por un profesor a manos del padre de un alumno. Como respuesta, el centro no impartirá clases con normalidad este miércoles y ha convocado una concentración a las puertas de la escuela para condenar los hechos.
Según avanzó Catalunya Ràdio y ha confirmado la agencia ACN a partir de fuentes municipales, la agresión se produjo el lunes durante una reunión de la mesa de mediación, convocada tras la malinterpretación por parte de la familia de un comentario que el docente había hecho al alumno. Durante ese encuentro, el padre habría agredido al profesor.
La alcaldesa de Balaguer, Lorena González, ha expresado su preocupación y ha señalado la necesidad de contar con un técnico de integración social en el centro para tratar de evitar situaciones similares en el futuro.
Por su parte, fuentes del Departament d'Educació i FP han confirmado la existencia de una “presunta agresión aislada” por parte de una familia contra un docente del centro. También han informado de que la Inspección de Educación y la dirección de los Servicios Territoriales, junto con el Ayuntamiento de Balaguer, están trabajando para abordar el caso y garantizar la normalidad en el funcionamiento del centro.
