Gestión penitenciaria
Droga en las cárceles catalanas: "En Brians o Lledoners hay internos sin nada que perder"
En Brians 2 en los últimos días ha habido tres casos de sobredosis, uno mortal
Funcionarios veteranos expresan su preocupación: "Estos chicos no respetan a nadie porque nadie les ha respetado nunca"
Hallado muerto un preso por sobredosis en la cárcel de Brians 2
Catalunya inicia en Brians la implantación de un sistema antidrones para evitar la entrada de droga que se extenderá a todas las cárceles
"¿Por qué hemos llegado a un punto tan crítico en las cárceles catalanas? Pues creo que hay varias razones, pero la principal es que nunca habíamos tenido tanta gente sin nada que perder. Muchos de los chicos más conflictivos no respetan a nadie porque nunca nadie les ha respetado". Este es el resumen que hace a Regió 7, medio del grupo Prensa Ibérica, un funcionario con décadas de experiencia en los centros penitenciarios cuando se le pregunta por la situación desesperada que, según sus compañeros, se vive en instalaciones como Brians 2 (Sant Esteve Sesrovires) o Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada).
La muerte de un recluso joven en Brians 2 vuelve a poner sobre la mesa los fallecimientos por sobredosis en las celdas, la presencia de droga en los centros, los nuevos sistemas para introducirla y toda la conflictividad que genera que los presos consuman.
"La droga es muy cara en la cárcel y en poco tiempo las deudas se disparan. La presión sobre los morosos es tan elevada que algunos no la soportan y acaban suicidándose"
Una compañera suya, con una trayectoria profesional notable, añade: "Aunque el consumo de droga es un problema grave, y todo el mundo habla de ello, a mí todavía me preocupa más la atención a la salud mental". Un tercer testimonio, más joven y que también prefiere mantenerse en el anonimato "por precaución", reflexiona sobre un tercer aspecto: "Aquí hay tipos muy malos que coinciden con otros que no lo son —revela—. Los primeros someten a los demás sin demasiado esfuerzo y, cuando aumenta la sensación de inseguridad, las sustancias son el recurso más fácil, tanto para evadirse como para animarse".
En Brians reclusos en desintoxicación han dejado el tratamiento: "Eso significa que hay droga disponible en el centro"
Entonces, como aclara su compañero más veterano, "entran en un círculo vicioso". "El 'chocolate' —hachís—, las pastillas —éxtasis o MDMA— o la cocaína son extremadamente caras en la cárcel y, en poco tiempo, las deudas por este motivo se disparan. La presión sobre los morosos y sus familias es tan elevada que algunos no la soportan y acaban suicidándose", agrega este trabajador.
Entiende perfectamente los nervios que experimentaron sus colegas de Brians cuando observaron que los reclusos en tratamiento para desintoxicarse estaban dejando de tomar la medicación.
"Esto solo puede significar una cosa: hay droga disponible en el centro", interpreta. En pocos días, el personal ha tenido que atender tres sobredosis, una de ellas mortal. Un interno de 25 años, condenado a 12 años de privación de libertad, fue encontrado sin vida en su celda de Brians 2. Aunque su compañero avisó enseguida a los funcionarios, ya no había nada que hacer. Los esfuerzos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica para reforzar la seguridad en Brians y el resto de prisiones del país no impidieron que dos drones sobrevolaran este equipamiento en solo una semana.
