En Directo
Movilidad
Última hora del tráfico, retenciones y el estado de las carreteras en Catalunya
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
Problemas en la AP-7
En la AP-7 hay dos carriles cortados en Santa Perpètua de Mogoda en sentido Tarragona por un accidente. Hay 8,5 km de retención desde Montornès del Vallès. También hay cola de Cerdanyola en Barberà del Vallès en sentido Girona
