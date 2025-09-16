Plan para superar la media europea en comprensión lectora: pruebas en primaria para detectar dificultades y profesores liberados para trabajar la lectura

Catalunya tiene un preocupante número de alumnos con resultados bajos en comprensión lectora (un 30%, cuando la media de la UE es del 23%) y pocos con resultados altos (27%, cuando la media de la UE es del 40%). Una problemática que repercute de forma evidente en el resto de aprendizajes (y, una cosa lleva a la otra, en las oportunidades ciudadanas y laborales a lo largo de la vida), que en los últimos años se ha visto agravada por "la incapacidad del sistema para atender la complejidad y la pobreza de los últimos años".

Catalunya tiene pocos alumnos con resultados altos en comprensión lectora y muchos con resultados bajos

Así de contundentes se muestran desde la Fundació Bofill, cuyos responsables, lejos de caer en el derrotismo, recuerdan que Catalunya cuenta con precedentes de éxito en centros educativos y una fuerte red comunitaria y cultural que convierte en posible el colosal reto que se plantean: revertir estas cifras en seis cursos. Pese al optimismo, plantea un requisito previo: "para mejorar los resultados se necesita liderazgo y una política decidida que llegue a todos los centros educativos".

Dicho esto, se muestran convencidos de que salir de ese pozo es posible y urgente [lo han hecho países cercanos como Portugal, Polonia, Noruega o Eslovenia, que han pasado de tener niveles bajos a superar la media europea en menos de 10 años], por lo que este martes han planteado una serie de fórmulas para intentarlo.

Uno de los problemas es que nuestra formación en las facultades de Educación "sigue más centrada en la disciplina del cuidado que en la científica", apunta el estudio

Los bajos resultados se explican a ojos de la Bofill, por "unos currículos desalineados con los estándares internacionales", falta de tiempo y acompañamiento de los docentes, poca detección temprana de las dificultades de aprendizaje y ausencia de una "política de oportunidades lectoras más allá de la escuela".

Según la fundación, impulsar el paquete de medidas para corregir esa lista de factores costaría 27 millones anuales -inversión "irrisoria y perfectamente asumible", en palabras de Mònica Nadal, directora de investigación de la fundación- y permitirían superar la media europea en las pruebas PIRLS en seis años (pasar de los 507 actuales a 528 puntos).

Otra de las medidas planteadas es liberar media jornada de un docente por centro durante dos cursos, para coordinar la mejora de la competencia lectora, con una formación específica

¿Cómo plantean hacerlo? "Promoviendo una instrucción de calidad", responde Anna Llauradó, autora del informe 'Comprensió lectora: l’assignatura pendent'. "Tenemos un currículum de lectura poco ambicioso, necesitamos una estándars claros", añade la investigadora, quien apunta también que otro de los problemas es que nuestra formación docente "sigue más centrada en la disciplina del cuidado que en la científica". Así, Llauradó apunta que el reto es implementar una práctica docente basada en la evidencia científica. "El currículum en infantil es excesivamente laxo, cuando está comprobado que es una etapa vital. Tenemos que asegurar que los alumnos tienen una entrada en la lectura sólida", pone se la mesa la investigadora.

"El currículum en infantil es excesivamente laxo cuando está comprobado que es una etapa vital" Anna Llauradó — Autora del estudio

Entre las medidas concretas propuestas por Llauradó destaca evaluar a los alumnos con el objetivo de detectar dificultades. "Las pruebas de evaluación actuales no están alineadas ni con la ciencia sobre la comprensión lectora ni con los estándares internacionales ni permiten identificar con precisión las dificultades en comprensión ni orientar la toma de decisiones pedagógicas", critican.

Decodificación y fluidez

En ese sentido, proponen una prueba en segundo de primaria centrada en habilidades de decodificación y fluidez, para detectar y corregir dificultades en un momento en que el alumnado debe consolidar los aspectos más fundamentales de la comprensión lectora y reformular las actuales pruebas de competencias básicas y de diagnóstico, para que incluyan diversos tipos de textos (narrativos, expositivos, funcionales), permitan distinguir entre diferentes grados de dificultad de los textos y evalúen el uso de la escritura para argumentar y responder.

Otra de las medidas planteadas es liberar media jornada de un docente por centro durante dos cursos, para coordinar la mejora de la competencia lectora, con una formación específica y la orientación de asesores expertos externos.

Las horas de apertura en horario lectivo con atención del equipo de biblioteca escolar ha disminuido: de 14,5 horas semanales en 2015 a solo 5,4 horas en 2025

El paquete de medidas incluye también la detección e intervención temprana de las dificultades lectoras, "uno de los principales factores de cronificación del fracaso lector que impacta en los resultados globales", donde el Departament d'Educació i FP asegura también haber puesto el foco, con la implantación de un nuevo programa (todavía voluntario, eso sí) que estrenarán este curso. "Muchos niños con dislexia u otros trastornos del lenguaje no son identificados hasta bien entrada la primaria, cuando disminuye la efectividad de la intervención", subrayan el nuevo informe de la Bofill, hecho por el que propone una estrategia "sistemática y universal, con los recursos adecuados", que incluya utilizar la nueva prueba de competencia lectora en 2º de primaria propuesta en el mismo paquete de medidas para detectar dificultades de aprendizaje u otros trastornos.

Refuerzo de los EAP

Plantean también protocolos de identificación claros para docentes no especialistas, para que puedan detectar dificultades en la práctica diaria y actuar o derivar donde corresponda; el refuerzo de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico (EAP) con la incorporación de 158 profesionales especializados en lenguaje y lectura (dos por cada uno de los 79 EAP existentes), para que puedan ayudar a "reajustar prácticas de aula" e intervenir de manera más específica en el alumno diagnosticado, y mejorar la formación para identificar signos tempranos.

Las bibliotecas escolares, bien dotadas, con profesionales formados y proyectos activos, son clave para fomentar el hábito lector y garantizar el acceso a una gran variedad de textos

Por último, destacan la necesidad de Plan de bibliotecas escolares para todos los centros, una de las asignaturas pendientes de sistema. Subrayan que las bibliotecas escolares, bien dotadas, con profesionales formados y proyectos activos, son una pieza fundamental para fomentar el hábito lector y garantizar el acceso a una gran variedad de textos. Además, contribuyen a consolidar competencias lectoras complejas, como la lectura crítica, la búsqueda de información y la autonomía lectora, aspectos vinculados a niveles más altos de comprensión. También favorecen especialmente la equidad, ya que compensan las desigualdades en el acceso a libros y recursos culturales fuera de la escuela (otro de los grandes retos de una sociedad cada día más compleja).

A pesar de este potencial en el que todo el mundo está de acuerdo (aquí no hay debate), según datos oficiales, el porcentaje de centros públicos con biblioteca escolar ha pasado del 81,2% en 2015 al 72,5% en 2025. Las horas de apertura en horario lectivo con atención del equipo de biblioteca han disminuido (de 14,5 horas semanales en 2015 a solo 5,4 horas en 2025) y las horas semanales dedicadas por la persona responsable de biblioteca han caído de 7,4 a 3,1 en el mismo período.

Francesc Martín, maestro y director de la escuela Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú pone en valor que las propuestas están basadas en la evidencia científica y destaca que los maestros necesitan ser más expertos en qué quiere decir enseñar a leer. "Necesitamos hacer una autopsia y saber qué impacto tienen los conocimientos previos que tienen los niños cuando se enfrenten a la lectura; los maestros necesitamos un seguimiento y un asesoramiento", apunta el docente, quien pide también más concreción en el currículum.