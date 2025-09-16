Los centros de Formación Profesional privados, la opción para los miles de alumnos que se quedan fuera de la pública en Catalunya por la falta de plazas

La Formación Profesional ha pasado de ser el plan B al plan A para muchos estudiantes y para profesionales que quieren reciclarse e, incluso, cambiar de sector profesional. Y como muestra, un botón. Las cifras de alumnos matriculados no han dejado de crecer cada año en Catalunya y desde la pandemia de la Covid-19 se calcula que la demanda de estos estudios ha crecido un 35%, liderando en Grado Medio las titulaciones relacionadas con la salud y los estudios económicos en Grado Superior.

En total, y según los datos del Departament d’Educació i Formació Professional, este año se habían recibido más de 96.000 peticiones. Una situación que ha llegado acompañada de retos, pero el más importante, sin duda, ha sido hacer frente a la demanda de plazas. El año pasado para estas fechas, a las puertas del inicio del curso, muchos alumnos seguían sin una asignada en la pública y este año, aunque con mejores cifras, aún ha sucedido la misma problemática.

Paco Isla, director Académico de Davante, apunta a que no se trata de un problema nuevo. “Hay varios factores. El primero es estructural: el sistema público tiene una capacidad limitada que no ha crecido al mismo ritmo que la demanda. La FP ya no es una “segunda opción”, sino la vía preferida para muchos jóvenes que buscan empleabilidad real”, explica. Por otro lado destaca la falta de conexión con el mercado laboral. “Hay una desconexión entre los sectores económicos que más crecen —como el tecnológico, el sanitario o el audiovisual— y la velocidad con la que se adapta la oferta educativa pública. Planificar la FP como si el mercado fuera estático genera cuellos de botella”.

Demanda en alza de la FP en Catalunya

Los datos del Ministerio de Educación, Formación y Deportes recogidos en el Observatorio de la Formación Profesional, demuestran que en los últimos cinco cursos el crecimiento de la FP ha sido sostenido, pasando de 146.575 a los 222.683 en el curso 23-24. Un incremento de la demanda que se ha notado, y mucho, en centros como Davante, institución nacida de la unión de MEDAC y MasterD, que cuenta con 120 centros presenciales en toda España, ocho de ellos en Catalunya.

“La FP se ha convertido en la ruta principal hacia la empleabilidad. A esto se suma la confianza creciente en nuestro modelo, que combina formación técnica, habilidades transversales y práctica real en empresa. La demanda no solo crece en volumen, sino en exigencia: los estudiantes piden resultados, y eso nos parece una muy buena noticia”, apunta el director académico de la institución.

En este sentido, Isla destaca que el perfil de estudiantes es muy diverso pero con un único objetivo: “No buscan solo un título, sino una puerta al empleo”. “Tenemos a jóvenes que buscan una formación conectada con la realidad laboral y sus familias valoran un modelo más personalizado, también tenemos a personas adultas que quieren reorientar su carrera”, asegura.

Cada vez más personas deciden cambiar de sector a través de la FP / Cedida

Conectar la FP a la realidad del mercado laboral

La Formación Profesional ha experimentado una profunda transformación en los últimos años, culminada con la Ley Orgánica 3/2022 que establece un sistema único, flexible e integrado. Aun así, explica Isla, persisten inercias propias del siglo XX que dificultan acompasar el ritmo de innovación empresarial con la actualización de la oferta formativa. “Si las empresas renuevan sus procesos cada pocos meses, no podemos permitirnos currículos rígidos que se revisen cada lustro”, apunta el director Académico de Davante.

La nueva normativa abre la puerta a una gobernanza más ágil, basada en datos y prospectiva, en la que el tejido productivo participa activamente desde el diseño de los itinerarios modulares hasta la evaluación de los resultados. “La generalización de la FP dual, la digitalización como eje transversal y la acreditación permanente de competencias son pasos decisivos, pero su impacto dependerá de una colaboración real y sostenida entre instituciones, empresas y sociedad”, pronostica Isla.

Paco Isla, director académico de Davante / Cedida

En este sentido, en Davante apuestan por un modelo que no forma únicamente para aprobar exámenes, se centra en la consecución de empleos estables. ”Eso significa que nuestros programas están diseñados con y para las empresas. Los estudiantes trabajan en proyectos reales desde el primer trimestre, desarrollan competencias digitales, aprenden a comunicar y a resolver problemas. Además, cada uno cuenta con un orientador académico-laboral que le acompaña en su recorrido. No estandarizamos la experiencia, la personalizamos. Y eso marca la diferencia”, afirma Isla.

Una de esas innovaciones es la FP Plus con la que el director académico de Davante asegura que han llevado la FP Oficial “a un nivel más allá”. “Con esta metodología, nuestros alumnos logran su título oficial y además se forman en competencias clave para el empleo y su sector y obtienen algunas de las certificaciones técnicas más respetadas por los reclutadores”, explica.

Formación Profesional práctica en Catalunya

Davante cuenta con ciclos de Grado Medio y Grado Superior en ámbitos como la sanidad, el deporte, la educación, la tecnología, la empresa, imagen y sonido, y hostelería. La relación con el tejido empresarial se plasma en la colaboración con más de 30.000 empresas. Una relación que no se centra únicamente en las prácticas de los alumnos, también en el diseño de contenidos.

“No creemos en la dicotomía “estudio primero, trabajo después”. Nuestros estudiantes se forman en paralelo al mundo laboral, lo conocen, lo entienden, lo experimentan. Por eso la inserción es tan alta: llegan preparados, con experiencia y con competencias reales”, afirma el director Académico de Davante. En este sentido, los datos del centro apuntan que el 80% de sus titulados está trabajando o sigue su formación en los seis meses posteriores a finalizar el ciclo. “Y en sectores estratégicos, esa cifra es aún mayor, superior al 90%. Porque no formamos solo técnicos: formamos profesionales”, añade Isla.