Más de 70.000 catalanes están en lista de espera para examinarse de la prueba práctica del carnet de conducir

Catalunya tiene una lista de espera de 70.000 personas para examinarse de las pruebas prácticas del permiso de conducir. Para acabar con este retraso, que supone una espera de varios meses entre la obtención del teórico y poder conseguir la parte práctica, este martes se han reunido en Barcelona la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, con el director de la Dirección General de Tráfico (DGT) Pere Navarro.

En este encuentro, Navarro ha anunciado la incorporación inmediata de 25 nuevos examinadores en distintos puntos del territorio catalán, que se unen a los 138 ya existentes. Además, ha avanzado que a lo largo del próximo año habrá nuevas incorporaciones, aunque todavía no se han concretado ni el calendario ni el volumen total. Para la DGT, este refuerzo es una medida clave para agilizar el ritmo de pruebas y reducir las listas de espera acumuladas.

Además, Parlon ha explicado a la DGT que Trànsit está capacitado para asumir tareas de apoyo que ayuden a descongestionar el sistema y a garantizar que los aspirantes puedan presentarse con más celeridad al examen práctico. Por eso, en el encuentro se ha pactado la creación de un grupo de trabajo conjunto entre la DGT y Trànsit para abordar cuestiones como el diseño de nuevos cursos de formación en seguridad viaria para futuros conductores, la revisión del sistema actual de cursos de recuperación de puntos, el funcionamiento y la regulación de los centros de reconocimiento médico, elaborar mecanismos para reducir las listas de espera a los exámenes de conducir y analizar si Trànsit puede asumir la gestión de las pruebas correspondientes a la categoría A y a los permisos del transporte de mercancías peligrosas.

De esta forma, los responsables de Interior pretenden establecer "vías de colaboración que permitan revertir un hecho que afecta a miles de aspirantes a conductores y que tiene un impacto directo en la movilidad, el empleo y la vida cotidiana de muchas familias".

También han señalado la importancia de articular "nuevas fórmulas de cooperación territorial adaptadas a la realidad de cada demarcación". De esta forma Trànsit pretende ser un interlocutor en la gestión de los exámenes para ofrecer una respuesta "más ágil e inmediata en los problemas actuales, garantizando la calidad y seguridad" del proceso.

En este sentido recuerdan que la colaboración entre Trànsit y la DGT ha permitido implementar desde hace unos meses puntos de examen en las comarcas de la Garrotxa i el Ripollès, para reducir los desplazamientos y los tiempos de espera de los aspirantes.