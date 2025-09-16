Anulado el mercadillo de Navidad de Barcarès: corrupción, blanqueo y problemas judiciales

Visitar el mercado de Navidad de Barcarès se había convertido en una tradición para muchos vecinos del Empordà, de Girona y del conjunto de Catalunya. Desde su creación, en 1999, su fama no ha dejado de crecer año tras año. Hay familias que esperan con ilusión estas fechas para visitar este pueblo navideño de 6 hectáreas lleno de luces, atracciones, pista de hielo, espectáculos y un mercado gastronómico y artesanal. Este año, sin embargo, todos estos planes se han desvanecido: el Ayuntamiento de Barcarès ha anulado el mercado de Navidad 2025, según informa 'Diari de Girona', medio del grupo Prensa Ibérica.

La noticia la adelantó el pasado viernes el diario 'L’Indépendant', que publicaba una entrevista exclusiva con el alcalde de Barcarès, Alain Ferrand, señalado directamente como responsable de la cancelación. Ferrand ha tomado la decisión de no celebrar el evento a causa de sus problemas judiciales. El edil fue detenido el domingo 28 de abril de 2024, al aterrizar su avión en el aeropuerto de Montpellier, y puesto bajo custodia policial en el marco de una investigación por sospechas de “corrupción” y “favoritismo” en la gestión de los contratos públicos relacionados con los pueblos de Navidad del municipio entre 2012 y 2024. También se le acusa de “prevaricación por interés personal”, “participación en asociación de malhechores”, “blanqueo” y “transferencia no declarada de fondos procedentes del extranjero”. El alcalde ingresó provisionalmente en prisión el miércoles 1 de mayo de 2024. Antes, ya había cumplido seis meses de cárcel el año pasado y había sido puesto en libertad con la prohibición de pisar su municipio.

No se puede organizar “con las esposas en las muñecas”

En la entrevista, Ferrand es contundente: “No se puede organizar un evento mágico de esta envergadura con las esposas en las muñecas; esto no se improvisa”, declara, sin ocultar que sus asuntos judiciales son el motivo directo de la cancelación. “Organizarlo en estas condiciones era inviable”, añade.

El alcalde también defiende que es necesario aprovechar esta pausa para mejorar el mercado: “Para seguir siendo atractivo, cada año hay que innovar. Necesito viajar por Europa y China para encontrar novedades”, explica. En este sentido, avanza que el ayuntamiento prevé crear una “ciudad de Navidad” con una decoración especial del pueblo y un mercado gastronómico y festivo a la entrada de la localidad. Asegura que en 2026 el mercado volverá “en una versión espectacular”.

Afectado por un incendio

Cabe recordar que el año pasado un incendio de grandes dimensiones arrasó el mercado de Navidad de Barcarès. Las llamas, que se declararon hacia las cuatro de la madrugada del 11 de noviembre, calcinaron un área de más de 3.000 metros cuadrados antes de que los bomberos pudieran controlar la situación.

El incendio, que fue extinguido alrededor de las siete de la tarde, provocó graves daños en una parte significativa del mercado. Aun así, el mercado pudo abrir sus puertas solo una semana más tarde de lo previsto.