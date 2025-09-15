València cerrará 19 colegios de zonas inundables en caso de alerta naranja

El Ayuntamiento de València cerrará los centros educativos de determinadas zonas de su término municipal en caso de Alerta Naranja. Así se ha decidido en la Junta de Protección Civil ante la llegada del otoño y los episodios de lluvias torrenciales que van a producirse. El consistorio apela a las normativas procedentes de la Generalitat Valenciana para extremar la prevención y, por consiguiente, dejará sin efecto la actividad docente en caso de esta alerta intermedia.

Esto significa, en la práctica, que para 19 centros educativos, la Alerta Naranja se equiparará a la Alerta Roja en materia de restricciones.

"Hemos decidido que se aplicará en aquellas zonas inundables de la ciudad de València y en las pedanías que se han inundado de facto aunque no consten como inundables cerraremos la actividad docente. Es una prevención importante, viendo como se están desarrollando las cosas" ha asegurado el concejal de Bomberos, Juan Carlos Caballero.

Las zonas inundables son: antiguo y nuevo cauce del Turia, fachada marítima, pedanías del Carraixet y zonas como es un cnetro de Benimàmet, cercanas a la cabecera del Turia.

La inclusión como concepto de "antiguo cauce" no afecta a los centros educativos que están en sus márgenes y que no pertenecen a las zonas inundables, sino a que no podrán bajar a realizar actividades en el Jardín del Turia. De la misma manera que se procedería al propio cierre del acceso al mismo, sea para activiadades docentesd o no.

En Alerta Roja, todos cerrados

Del resto del semáforo meteorológico se mantienen las coordenadas normales. Así, ha anunciado que, "en caso de Alerta Amarilla avisaremos a los centros docentes de la situación meteorológica. En Alerta Roja se cerrarán siempre que sea una alerta previsible y con la suficiente antelación como para poder cerrar la actividad sin que los padres lleven a los niños al colegio. Recordó que "el 29 de octubre nos despertamos con alerta amarilla y a mediodía se elevó a alerta roja cuando los niños ya estaban en el colegio y consideramos que era más peligroso venir a recogerlos que no dejarlos en el centro, que era un entorno seguro de refugio ante la emergencia".

Asumido cerrar aunque luego no llueva

Esta medida está llamada a tener sus consecuencias en su aplicación práctica: que haya una alerta pero que, finalmente, no se materialice en forma de aguacero. Así ha sucedido en numerosas ocasiones desde la dana, dentro del inestable invierno que se ha vivido. Pero en el Ayuntamiento tienen claro que "son las recomendaciones de la Generalitat se han puesto en conocimiento y esta es la decisión que hemos tomado. Eso puede pasar y lo tenemos asumido, pero ni vamos a ir al revés de las recomendaciones ni vamos a poner en riesgo la seguridad. Tenemos que anticiparnos y entender que hay zonas con más riesgo que otras".

La concejala de Educación, Rocío Gil avisó también que "en esta lista de colegios afectados incluimos centros privados y concertados".

Pero también puede pasar lo mismo que el día de la dana, pero con alerta naranja: que ésta se anuncie con la jornada escolar ya iniciada. "Si la alerta naranja no es previsible, se tomarán las consideraciones que decidan Bomberos".

Por lo que respecta al resto de zonas de la ciudad, las que no son inundables o no tienen el mismo nivel de peligrosidad, aseguró que "atenderemos a las situaciones meteorológicas concretas".

Los responsables municipales han destacado que no se trata de una norma rígida, porque tampoco las alertas son rígidas y pueden cambiar en cualquier momento. "La norma se hace en base a que la previsión de alerta naranja sea del día anterior para el día siguiente en función a las previsiones que nos comunique la Generalitat, pero luego las circunstancias particulares dependerán de cada caso y obviamente, también se estará a criterio del Cecopal, que será quien afine".

Los 19 centros serán informados ya "para que los equipos directivos lo trasladen a los padres".

Mapa de las zonas inundables de la ciudad

Caballero tiene asumido el cambio climático: "Hay que preparar a todos los servicios municipales ante las lluvias que vengan. Lo que antes eran riesgos ocasionales ya es una constante, que ha venido para quedarse. Y hay que actuar ante cualquier situación de riesgo".

Por ello también ha anunciado la licitación de un estudio particularizado de la ciudad de València y su riesgo de inundaciones. Cuando sucedió la dana, las pedanías afectadas no constaban en mapas de peligrosidad. Y salta a la vista que, no constando, se inundaron. Hay que estudiar el riesgo real y nunca se había hecho".

Así mismo "se ha puesto en marcha la construcción de la torre de alerta sonora en La Torre para incorporarla al catálogo de avisos a la población. Puede ser un elemento importante de cara a la protección. Es un proyecto piloto y si funciona, estamos dispuesto a llevarlo al resto de pedanías en situación de riesgo".

Estos son los centros afectados en caso de Alerta Naranja:

Zonas Inundables

CEIP CAMI DE L'HORTA Benimàmet-Beniferri

CEIP JOSÉ SENENT Masarrojos

IES ISABEL DE VILLENA València

CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ València

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR El Palmar

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL Massarrojos

CENTRE ESTRANGER VALENCIA MONTESSORI SCHOOL València

Centros de las pedanías afectadas por la dana

CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO València

CEIP FORN D'ALCEDO Horno De Alcedo

CEIP PADRE MANJÓN València

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA C.INSTR. MUSICAL CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

IES EL RAVATXOL Castellar-Oliveral

CEIP CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAMBORI-LATORRE València

CENTRE PRIVAT FP CFFOLGADO València

CEE PÚB. ROSA LLÁCER Castellar-Oliveral

CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE FORMIGUETES Castellar-Oliveral

ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SEDAJAZZ València