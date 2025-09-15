Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 15 de septiembre de 2025, ha estado formada por los números 1, 5, 8, 10, 16 y 28. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5002322, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  3. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  4. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  5. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
  7. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  8. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de septiembre de 2025

La portada de EL PERIÓDICO del 16 de septiembre de 2025

EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

Sin agentes suficientes, sin vallas adecuadas y con varios tumultos a la vez: así venció la protesta contra Israel al dispositivo de seguridad de la Vuelta

Sin agentes suficientes, sin vallas adecuadas y con varios tumultos a la vez: así venció la protesta contra Israel al dispositivo de seguridad de la Vuelta

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de septiembre de 2025

Un estudio sugiere que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad

Un estudio sugiere que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad

Sorteo Bonoloto del lunes 15 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 15 de septiembre de 2025

Almodóvar lee la carta de un niño gazatí: "Ojalá tuviera una casa"

Almodóvar lee la carta de un niño gazatí: "Ojalá tuviera una casa"

La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"

La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"