La portada de EL PERIÓDICO del 16 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 16 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  3. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  4. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  5. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
  7. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  8. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...

EEUU ataca una segunda embarcación con tres presuntos narcotraficantes venezolanos

Sin agentes suficientes, sin vallas adecuadas y con varios tumultos a la vez: así venció la protesta contra Israel al dispositivo de seguridad de la Vuelta

Resultados de la Primitiva del lunes 15 de septiembre de 2025

Un estudio sugiere que no cambiar la hora disminuiría los infartos cerebrales y la obesidad

Sorteo Bonoloto del lunes 15 de septiembre de 2025

Almodóvar lee la carta de un niño gazatí: "Ojalá tuviera una casa"

La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"

