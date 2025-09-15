Relevo en el Vaticano
El papa León XIV nombra al italiano Piero Pioppo nuevo Nuncio Apostólico en España
León XIV, un Papa centrista para un mundo de extremos
León XIV cumple 100 días como Papa entre equilibrios: calma a los ultraconservadores y sigue la apertura de Francisco
El papa León XIV ha nombrado como nuevo Nuncio Apostólico en España a Piero Pioppo, arzobispo titular de Torcello y, hasta la fecha, Nuncio Apostólico en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El nombramiento se ha hecho público este lunes, siendo comunicado por la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española (CEE). Hasta ahora, el título de Nuncio Apostólico en España recaía en el filipino Bernardito Cleopas.
Pioppo nació en 1960 en Savona (Italia) y fue ordenado sacerdote el en 1985, incardinándose en la diócesis italiana de Acqui Terme. Es Doctor en Teología Dogmática y recibió la ordenación episcopal en 2010.
Asimismo fue nombrado Prelado del Instituto para las Obras de Religión (IOR) en 2006. Unos años más tarde, en 2010, fue nombrado Nuncio Apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial y arzobispo titular de Torcello. También ha prestando sus servicios en las Nunciaturas Apostólicas de Corea y Chile.
