La 'manada de Castelldefels' se sienta en el banquillo: "Buscaremos niñas, ¿vale?"

"Si traigo una tía a tu casa, ¿te animarías a un trío?", "cuando vaya bien borracha y cachonda es el momento de picar a la puerta", "te pasaría el teléfono de una muy guarra y está bien, pero no me fío porque a esa sí que la veo capaz de denunciarme". Estos son algunos de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron los miembros de la 'manada de Castelldefels', cinco amigos acusados de violar a tres mujeres. Este martes empieza en la Audiencia de Barcelona el juicio contra estos cinco procesados, a los que la fiscalía no solo acusa de las agresiones sexuales, sino también de pertenencia a "grupo criminal".

La Fiscalía pide penas de hasta 53 años para los 5 acusados de agredir sexualmente a 3 mujeres en 2021

La Fiscalía de Barcelona reclama penas que van de 28 a 53 años de cárcel para los cinco imputados, con edades comprendidas entre los 30 y 36 años cuando sucedieron los hechos y que cometieron las presuntas agresiones sexuales en el domicilio que el principal acusado, para quien se pide una pena más alta, tenía en Castelldefels. Según el escrito del ministerio público, en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2021, estando vigentes las restricciones de movilidad por la pandemia del covid, los procesados, aprovechando esta situación y "puestos de común acuerdo", contactaron a través de redes sociales con jóvenes que, por cualquier circunstancia médica o personal, "tenían baja su autoestima".

Los miembros de la 'manada' de Castelldefels. / El Periódico

Una vez se ganaban su confianza, los miembros de la 'manada de Castelldefels' les proponían tener encuentros con ellos que, a raíz de la pandemia, tuvieron lugar en el piso de A. R. P. C. en Castelldefels. A dichas fiestas, prosigue la fiscalía, acudieron de manera voluntaria las víctimas, "ajenas al carácter grupal y sexual de las mismas". Los acusados, en cambio, sí que iban "con el conocimiento y voluntad de atentar contra la indemnidad sexual de las jóvenes, creando en dicha vivienda un clima de sometimiento que llegó a mermar e incluso a anular la capacidad de reacción" de las mujeres.

"Y buscaremos niñas"

Los cinco procesados integraban, junto con otras personas, un grupo de Whatsapp de nombre 'K-Team' y que era utilizado, incide la fiscalía, por "los integrantes de la trama" para seleccionar a las jóvenes que querían llevar a la vivienda de Castelldefels y en el que, además, se "mofaban" de lo que pretendían hacer con ellas. Por ejemplo, el 27 de marzo de 2021, se compartió este audio: "Yo a las siete busco al.....y cuando lo busque, empezamos a buscar a la peña, y buscaremos niñas, ¿vale?".

Este chat de mensajería era también utilizado por los procesados, según la fiscalía, para compartir sus impresiones sobre los encuentros que tuvieron con las tras perjudicadas, aprovechando para "jactarse" de los realizados con ellas y "envalentonarse" con la idea de tener más fiestas de esta naturaleza. El 20 de junio de 2021, uno de los acusados escribió: "Hay que subir el nivel de las tías, solo tías feas, tías feas con botellas". Dos días más tarde, uno de los imputados relató que un procesado había tenido relaciones con una joven, a la que añadió: "¿Cuándo vamos todos otra vez?", detallando las prácticas sexuales que había realizado.

Una de las agredidas sufre una distonia generalizada y epilepsia que conlleva la toma diaria de medicación.

Entre las víctimas hay una mujer que sufre una discapacidad consistente en una distonía generalizada y epilepsia que conlleva la toma diaria de medicación. Uno de los procesados, que la conocía personalmente, la contactó a través de las redes sociales para que fuera a su piso, encuentro que se produjo el 27 de abril de 2021. A la vivienda, acudieron, para sorpresa de la joven, los demás acusados. En el piso, la joven consumió las bebidas alcohólicas que los miembros de la 'manada' le ofrecían, aun sabiendo que tomaba medicación. Cuando ya estaba ebria, entre todos los acusados la sujetaron y la condujeron del comedor al dormitorio principal, pasando por el pasillo, donde la fueron desnudando. Después, dos de los implicados la agredieron sexualmente, mientras otro permaneció presente en la habitación sin hacer nada.

Nula capacidad de reacción

De forma similar se produjo la siguiente agresión sexual en mayo de 2021. Tras beber y "altamente afectada" por este consumo, la joven decidió ir a la habitación con uno de los imputados. Allí comenzaron a besarse de forma consentida. De repente, irrumpieron otros dos acusados y la agredieron sexualmente. Sobre este caso, la fiscalía describe: "La nula capacidad de reacción que la víctima tuvo en aquel momento, encontrándose en el interior del dormitorio severamente perjudicada por el alcohol y con la presencia sorpresiva" de los dos acusados "se vio acrecentada por el pánico a sufrir un mayor ataque a su libertad sexual por parte del resto de 'la manada', circunstancia que "le llevó a dejarse hacer para evitar un mal problamente mayor al que ya había sufrido". La última presunta agresión sexual se produjo también ese mes en esa vivienda.

En una ocasión, dos de los acusados tuvieron una cuarta relación sexual con una mujer en un hostal de forma consentida, pero uno de ellos lo grabó, a pesar de la negativa de ella, para acto seguido compartir el vídeo con los demás integrantes del grupo de Whatsapp. De ahí, que se añada para a uno de los procesados el delito de revelación de secretos con difusión de datos de carácter personal.