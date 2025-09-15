El autor del atropello mortal de un joven que conducía un patinete en Castelló d'Empúries se sienta en el banquillo

El 10 de octubre de 2021, hacia las 06.00 horas, José Manuel S.M. conducía un vehículo de la marca Audi y dio positivo en la prueba de la alcoholemia. Al entrar en la localidad de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), y en una vía con limitación de velocidad de 50 kilómetros por hora, aceleró hasta los 78 kilómetros por hora, sin percatarse de la presencia en su mismo carril del patinete eléctrico que conducía Daniel Mauriz Hernández, de 19 años, que regresaba a su casa del trabajo. El joven fue embestido por el vehículo y falleció. El autor del atropello, de 25 años y vecino de Sant Miguel de Fluvià, huyó del lugar. Está previsto que el juicio contra él empiece este martes en un juzgado penal de Figueres.

La fiscalía reclama para José Manuel S. M. cuatro años de prisión por un delito contra la seguridad del tráfico y una multa de 6.480 euros por otro delito de homicidio por imprudencia menos graves. La acusación particular, que ejerce el letrado Álvaro Machado, de Vosseler Abogados, en representación de la familia de Daniel, reclama un total ocho años de cárcel para el imputado, al considerar que circulaba bajo los efectos del alcohol y a una velocidad superior a la permitida.

"El encausado, antes de llegar al lugar de la colisión, tampoco adoptó ninguna cautela, ni aminoró la velocidad, a pesar de existir en su recorrido tres pasos de peatones señalizados por donde había gente transitando", subraya el escrito de la acusación. En su escrito de petición de pena, el abogado Álvaro Machado remarca que cuando el acusado salió de su coche, "con manifiesto desprecio o indiferencia hacia la vida o estado de salud de la víctima y en un acto ajeno a la solidaridad humana, huyó [a pie] del lugar del accidente", y que fue llevado por su padre a comisaría una hora y media después del siniestro.

Huida a pie

La acusación particular sostiene que el acusado no percibió las luces del patinete, ni tampoco las señales de alarma acústicas del sistema de seguridad del AUDI, que le avisaban de la presencia frontal del patinete (y que activó el sistema automático de frenada), aceleró, embistiendo violentamente a Daniel por detrás, proyectando el cuerpo del joven a más de 18 metros de distancia en el asfalto. Tras la colisión y perder el control del coche, que impactó con otros vehículos estacionados en la vía y quedó inutilizado, José Manuel S. M. huyó a pie.

Una hora y media después del siniestro mortal, José Manuel S.M. fue localizado y llevado por su padre a la comisaría, donde a las 7.23 horas dio una tasa de alcohol de 0,40 mg/l en aire respirado, y 0,38 mg/l, a las 7.37 horas. La tasa de alcohol permitida en España es de 0,25 mg/l en aire espirado. En su escrito de acusación, el letrado Álvaro Machado señala que estos hechos son constitutivos de cuatro delitos: “Por conducir bajo los efectos del alcohol, por conducción temeraria, un delito de homicidio por imprudencia grave y delito de abandono del lugar del accidente”. Asimismo, Álvaro Machado incluye en su escrito de acusación a la propietaria del AUDI, A.L.M., como responsable civil, pues el turismo no contaba con el correspondiente seguro.

También solicita la acusación particular que se imponga al acusado la pérdida de la vigencia del permiso de conducir a José Manuel S.M. En febrero de 2022, cuatro meses después del accidente mortal, Vosseler Abogados ya presentó un recurso contra la decisión judicial de devolver el carné de conducir al imputado, que a raíz del siniestro tenía prohibido conducir.

"Falta absoluta de atención"

En su escrito de acusación, fiscalía señala que, el acusado, “con una falta absoluta de atención a las circunstancias de la vía, medio segundo antes de la colisión, "apretó el pedal del acelerador al máximo, siendo el propio sistema de frenada emergencia del vehículo el que se apercibió de la presencia del peatón y redujo automáticamente la velocidad no pudiéndose evitar aun así la colisión debido al exceso de velocidad". A causa de la colisión, Daniel salió proyectado a 18,8 metros del vehículo. “Una vez producido el accidente -continúa el escrito-, el acusado, pese a ser perfectamente consciente de que se había producido un accidente y ver al Sr Mauriz inconsciente y con heridas evidentes, “se fue del lugar del accidente, dejando el vehículo en el sitio”.

En 2022, Vosseler Abogados inició una recogida de firmas para pedir al Congreso una reforma legislativa "para introducir el dolo eventual cuando haya conducción temeraria y alcohol o drogas", ha explicado Álvaro Machado, para que estos casos no se consideren una imprudencia sino un homicidio y conlleven penas más altas.