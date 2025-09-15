El 'top manta' se dispara en Catalunya: 139.200 falsificaciones requisadas valoradas en 26 millones de euros

Entre abril y agosto, la Guardia Civil ha dado un importante golpe a la venta ambulante ilegal en Catalunya al actuar tanto contra los 'manteros, los bazares que venden este tipo de productos falsificados y los grupos organizados que almacenen y distribuyen este material. En total los agentes han requisado 139.200 productos falsificados, principalmente ropa deportiva, calzado y bolsos, con un valor en el mercado ilícito de 26 millones de euros.

En las diversas operaciones realizadas se han detenido a dos personas, uno de ellos el principal responsable de distribuir y proveer a manteros de diferentes localidades turísticas catalanas, y también hay 101 investigados por estos delitos contra la propiedad industrial. Según la Guardia Civil, en verano de 2024 se hicieron 29 actuaciones en Catalunya con 43.673 artículos falsos requisados valorados en 12 millones de euros. Hubo dos detenidos y 45 investigados.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, ha recordado que esta venta ambulante ilegal constituye un delito además de un importante perjuicio económico contra los comercios regulados, una afectación a las marcas falsificadas y una importante evasión de impuestos que podrían repercutir en servicios públicos. Además, ha señalado que también significa una importante "explotación laboral" contra los 'manteros', ya que están "enganchados a las organizaciones criminales" por tener que comprar el producto antes de venderlo.

"Las mafias no encontrarán un territorio cómodo, no podemos permitir que Catalunya sea un hub de falsificaciones que después se exportan a otros países", ha señalado Prieto quien ha remarcado la colaboración de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales y administraciones locales para acabar con el 'top manta'. En el mismo sentido se ha expresado el jefe de la Guardia Civil en Catalunya, el general Pedro Antonio Pizarro, quien ha destacado la importancia de atacar "de forma conjunta" el "problema multidisciplinar" de la venta ambulante.

Además, el general ha remarcado que muchos vendedores "vienen a hacer la campaña de la 'manta' a España durante el verano y después se vuelven a sus países de origen con lo recaudado. Es delincuencia organizada pura y dura". Pizarro ha añadido que este verano se ha decomisado más productos falsificados que otros años pero por las tres operaciones importantes en Lleida, Tarragona y Girona contra la distribución de este material fraudulento.

En concreto, este verano 665 efectivos de la Guardia Civil han efectuado 51 actuaciones en toda Catalunya que han supuesto la incautación de 139.200 artículos falsos con un valor en el mercado de 26 millones de euros. Se han detenido dos personas, una en Lleida y otra en Girona, y hay 101 investigados por vender este material y pertenecer a los canales de distribución.

Los agentes han realizado 23 actuaciones contra la venta ambulante en zona pública, principalmente en zonas turísticas de la costa, y otras 25 intervenciones en comercios legales, sobre todo en localidades de Girona como La Jonquera, que vendían productos falsos. Junto a estas intervenciones la Guardia Civil ha liderado tres operaciones importantes contra las mafias que almacenan y distribuyen este material fraudulento: en Tarragona se intervinieron 15.000 piezas con un valor en el mercado de 1,2 millones de euros; en Lleida 31.200 artículos con un valor de 5,2 millones de euros y en Roses, en un operativo conjunto con Mossos y Policía Nacional, se incautaron 35.000 productos con un valor en el mercado negro de 4 millones de euros.

Operación en Lleida

El capitán Antoni Lorenzo, jefe de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la comandancia de Lleida, ha explicado que en una de las operaciones se ha desarticulado a una red organizada que abastecía de productos falsos a toda Catalunya, el resto de España y buena parte de Europa. Se detuvo al principal responsable, de origen senegalés, que recibía el material falso, lo almacenaba en locales de Alpicat (Lleida) y luego lo distribuía a 'manteros', que colocaba en localidades turísticas de Tarragona y Barcelona para que lo vendieran. Además, este sospechoso vendía por paquetería al resto del mundo productos falsos, para lo que usaba diversos documentos fraudulentos y así dificultar que lo detectasen.

Esta operación sigue abierta, ya que los investigadores tratan de conocer cómo llegaban estos productos falsos a Catalunya. Además, desde la Guardia Civil se mantienen las inspecciones a comercios que venden productos falsos y se está pendiente de 'manteros' que siguen en activo, pese a que el general Pizarro ha remarcado que su presencia en la calle a lo largo de este verano "ha bajado".

Junto a los artículos falsos intervenidos, la Guardia Civil ha requisado 774 logos para imprimir prendas que imitaban marcas de reconocido prestigio. También han levantado 199 actas por infracciones de contrabando, 22 denuncias por infracciones contra la ley de Seguridad Ciudadana, principalmente por tener armas blancas o drogas, y otras 73 denuncias administrativas.

La Guardia Civil ha contado con el apoyo de peritos especializados en propiedad industrial que debían certificar la autenticidad de las marcas imitadas y han calculado el impacto económico del fraude.