La Fundación Integra y Condis acompañan a 34 mujeres víctimas de violencia de género en Catalunya hacia un nuevo empleo

El proyecto ‘Cambiando la vida de mujeres víctimas de la violencia a través de empleo’, una iniciativa de la Fundación Integra y de la compañía catalana de supermercados Condis, ha culminado con éxito. En total, 34 mujeres víctimas de violencia de género en Catalunya han recibido un acompañamiento para integrarse en el mundo laboral y poder recuperar así una vida autónoma lejos de la violencia.

De entre todas las participantes en el programa, 18 ya han encontrado trabajo, y Fundación Integra sigue trabajando con el resto para que todas puedan recibir una segunda oportunidad.

El proyecto se ha financiado gracias a la recaudación obtenida en los supermercados Condis del redondeo solidario y se ha gestionado a través de la plataforma de microdonaciones Worldcoo. Las participantes han recibido itinerarios de integración personalizados, formación en competencias laborales e intermediación con empresas comprometidas con el empleo socialmente responsable. Todo se ha vehiculado a través de 34 talleres formativos sacados adelante gracias a la implicación de 47 voluntarios corporativos pertenecientes a 20 empresas.

Más de 100 personas beneficiadas

La iniciativa, una de las acciones orientadas a promover causas sociales que impulsa la plataforma Worldcoo a través del redondeo solidario, genera un impacto que va más allá de las mujeres atendidas. Más de 100 personas del entorno familiar y cercano de las participantes se han beneficiado indirectamente del proyecto y han podido notar un cambio en su calidad de vida y en su estabilidad económica y emocional.

“No solo hemos mejorado la empleabilidad de estas mujeres; hemos ayudado a sanar heridos, a reconstruir autoestima y a volver a creer en el futuro”, destacan fuentes de la Fundación Integra. “Una oportunidad laboral puede significar mucho más que un contrato: es el primer paso hacia una vida digna y libre”, concluyen.