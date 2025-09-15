Iniciativa solidaria
La Fundación Integra y Condis acompañan a 34 mujeres víctimas de violencia de género en Catalunya hacia un nuevo empleo
En total, 18 de las participantes en la iniciativa ya han encontrado trabajo
El proyecto se ha financiado con la recaudación del redondeo solidario en los supermercados de la cadena catalana
El proyecto ‘Cambiando la vida de mujeres víctimas de la violencia a través de empleo’, una iniciativa de la Fundación Integra y de la compañía catalana de supermercados Condis, ha culminado con éxito. En total, 34 mujeres víctimas de violencia de género en Catalunya han recibido un acompañamiento para integrarse en el mundo laboral y poder recuperar así una vida autónoma lejos de la violencia.
De entre todas las participantes en el programa, 18 ya han encontrado trabajo, y Fundación Integra sigue trabajando con el resto para que todas puedan recibir una segunda oportunidad.
El proyecto se ha financiado gracias a la recaudación obtenida en los supermercados Condis del redondeo solidario y se ha gestionado a través de la plataforma de microdonaciones Worldcoo. Las participantes han recibido itinerarios de integración personalizados, formación en competencias laborales e intermediación con empresas comprometidas con el empleo socialmente responsable. Todo se ha vehiculado a través de 34 talleres formativos sacados adelante gracias a la implicación de 47 voluntarios corporativos pertenecientes a 20 empresas.
Más de 100 personas beneficiadas
La iniciativa, una de las acciones orientadas a promover causas sociales que impulsa la plataforma Worldcoo a través del redondeo solidario, genera un impacto que va más allá de las mujeres atendidas. Más de 100 personas del entorno familiar y cercano de las participantes se han beneficiado indirectamente del proyecto y han podido notar un cambio en su calidad de vida y en su estabilidad económica y emocional.
“No solo hemos mejorado la empleabilidad de estas mujeres; hemos ayudado a sanar heridos, a reconstruir autoestima y a volver a creer en el futuro”, destacan fuentes de la Fundación Integra. “Una oportunidad laboral puede significar mucho más que un contrato: es el primer paso hacia una vida digna y libre”, concluyen.
