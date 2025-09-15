La Fiscalia de Barcelona apuesta por el desalojo inmediato en las ocupaciones ilegales, aunque no sean violentas

La Fiscalía de Barcelona propone una reforma de un artículo del Código Penal que permitiría de forma cautelar el desalojo "inmediato" de una vivienda ocupada ilegalmente, aunque no sean violentas ni con actos intimidatorios, según la memoria del 2024 de esta institución y que ha sido difundida este lunes. Además, el ministerio público solicita que se aumenten las penas para los robos cuyo valor de lo sustraído superaron los 50.000 euros y el hurto de móviles, en la línea de lo reclamado por el Col.legi de l'Advocacia de Barcelona, y los relojes de alta gama.

La aplicación de la medida cautelar de desalojo inmediato (restauración de la vivienda a su propietario) se podría pedir si se modificara el artículo 245.2 del Código Penal, que castiga con una pena de multa de tres a seis meses (la cuantía se reclama dependiendo del caso) al que ocupe, "sin autorización debida", un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, sin ejercer violencia ni intimidación.

La fiscalía propone ahora que esa multa se incremente en un día de multa, de manera que la pena vaya de tres meses y un día a seis meses. Con esta modificación, la ocupación ilegal no violenta no sería un delito leve, sino menos grave, por lo que sería factible que el juzgado acordara como medida cautelar (hasta que no haya sentencia) inmediata a la denuncia, el desalojo del edificio ocupado. En la actualidad, al ser un delito leve, "muy excepcionalmente" se acuerda el desahucio y, según subraya la memoria, "el inmueble se mantiene ocupado un considerable período de tiempo", hasta que exista sentencia condenatoria firme por la ocupación que acuerde imponer pena de multa y el desalojo.

Relojes y móviles

La memoria de la Fiscalía de Barcelona también sugiere la reforma de otro artículo del Código Penal que impone una pena de tres años y seis meses de prisión a cinco años la condena por robo en casa habitada, edificio o local abiertos a público, o cualquiera de sus dependencias. En este sentido, sugiere que se introduzca una agravante atendiendo al valor de los efectos sustraídos o ese robo produzca, en general, perjuicios de especial consideración, en referencia a la sustracción de relojes de alta gama, dispositivos electrónicos (ordenadores) o móviles. El baremo para aplicar la pena por este delito sería el mismo, pero al aplicarse una agravante la condena se impondría en el tramo superior al habitual.

"Actualmente, no son infrecuentes los robos con violencia o intimidación en que el valor de los efectos sustraídos es superior a 50.000 euros, especialmente en caso de robos violentos de relojes de alta gama, de valor muy superior a 50.000 euros, dándose casos de valor superior a 100.000 y a 200.000 euros, en los que pese a su especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos, se aplica el tipo básico del robo con violencia o intimidación", sin agravante, señala la fiscalía. Este precepto también se aplicaría, si se reforma el Código Penal, cuando se produzca perjuicios de especial consideración, por ejemplo, "robos de dispositivos electrónicos que contengan datos personales y/o profesionales de extraordinario valor para el titular". Respecto a la sustracción de móviles, destaca que su "desaparición ocasiona serios perjuicios al titular del dispositivo".