Un estudio de la UPF indica que los periodistas tienen más credibilidad que la IA como verificadores

Un estudio apunta que el factor humano sigue siendo esencial en la credibilidad informativa, pues son más los españoles que confían más en un periodista como verificador (56%) que en una IA (30%). Son las conclusiones de un estudio del grupo de investigación POLCOM-GRP del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en colaboración con la empresa demoscópica Yougov. Según ha informado la UPF en un comunicado este lunes, la muestra de la encuesta, hecha a finales de abril de 2025, está formada por 2.004 personas de toda España.

Los datos revelan que la IA es percibida como un agente más neutral que los periodistas humanos para verificar información. Así, un 37% de los encuestados considera la IA "muy o bastante neutral" a la hora de verificar una noticia, frente al 21% de un periodista. Sin embargo, al preguntar qué les genera más credibilidad, el factor humano está mejor valorado entre los encuestados. Así, el doble de españoles (56%) da más credibilidad a un periodista como verificador que a una IA (30 %). Las razones esgrimidas son diversas: en un 35 % se refieren a su profesionalidad y al factor humano, y un 15 % alude a los sesgos de programación de la IA. Por el contrario, el 30 % de los que prefieren la IA como verificador consideran que esta no tiene sesgos y el 13 % asegura que los humanos son más influenciables.

Conocimiento general limitado

Aunque la IA está en plena expansión, el estudio pone de relieve que el conocimiento de esta herramienta es aún limitado. El 46% de la población española declara tener poco o ningún conocimiento sobre la IA, un porcentaje que baja al 40% en Catalunya. Por otro lado, el 19% de la población española se muestra bastante o muy familiarizada con la IA. Existe asimismo una alta demanda de transparencia: 8 de cada 10 encuestados consideran "muy o bastante necesario" que los medios informen a la audiencia sobre su uso de la IA.