Siniestralidad viaria

Uno de cada cuatro muertos en las carreteras catalanas este verano era un ciclista

Aumentan los heridos graves en accidentes de tráfico mientras que se mantienen el número de muertos que en 2024

Trànsit y Mossos aumentan los controles a bicicletas y patinetes eléctricos para evitar conductas de riesgo

Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en un control

Agentes de la unidad de Trànsit de Mossos d'Esquadra en un control / EUROPA PRESS

Germán González

Germán González

Barcelona
Entre el 23 de junio y el 11 de septiembre han muerto 36 personas en 32 accidentes de tráfico en las carreteras catalanas. De ellas, el 25% son ciclistas, según han explicado los representantes del Servei Català de Trànsit que han hecho balance de las incidencias en la red viaria interurbana el pasado verano. En concreto, los colectivos vulnerables en la carretera, peatones, ciclistas y motoristas, significan el 33% de los fallecidos lo que significa una importante reducción respecto al mismo periodo del 2024 cuando fue el 39%.

Los 36 fallecidos este verano supone la misma cifra que el pasado año, por lo que el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, ha remarcado la importancia de contener el número de víctimas mortales teniendo en cuenta el complejo inicio de 2025 con un incremento de los muertos en las carreteras. En este sentido, entre junio y septiembre se han registrado 240 heridos graves, lo que representa un 2,6% más que en 2024.

"Este verano hemos contenido la siniestralidad, con un mes de junio con reducción, un mes de julio malo, especialmente en Lleida, y un agosto con reducción. Septiembre no lo hemos empezado bien pero estamos a cifras similares al año pasado", ha remarcado Lamiel.

