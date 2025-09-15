¿El cannabis influye en la fertilidad femenina? Un nuevo estudio dice que sí

Un nuevo y relevante estudio, publicado en la prestigiosa revista 'Nature Communications', ha arrojado luz sobre una cuestión hasta ahora menos explorada: el impacto negativo del consumo de cannabis en la fertilidad femenina. Si bien investigaciones previas ya habían establecido una clara relación entre el cannabis y la infertilidad masculina, las evidencias sobre su efecto en los óvulos femeninos eran limitadas y, en ocasiones, contradictorias. Este trabajo pionero, liderado por Cyntia Duval de la Universidad de Toronto (Canadá), proporciona una evidencia sólida y contundente que debería servir como base para nuevas directrices y recomendaciones en el ámbito de la salud reproductiva.

El estudio se ha centrado en analizar cómo la exposición al tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis, puede provocar alteraciones significativas en los óvulos. Los investigadores llevaron a cabo una combinación de análisis in vitro y estudios clínicos en muestras de mujeres que se sometieron a tratamientos de fecundación in vitro. Los hallazgos son preocupantes: la exposición al cannabis se asocia con una mayor tasa de maduración de los ovocitos, pero, paradójicamente, con un menor número de embriones que presentan el número correcto de cromosomas, lo que sugiere un impacto directo en la viabilidad y calidad de los óvulos.

Las vías de alteración de la fertilidad femenina

La importancia de este estudio, como señala Ignacio Cristóbal García, jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, radica en que aclera las vías específicas por las cuales el cannabis afecta la fertilidad femenina. Uno de los descubrimientos más reveladores es la detección de concentraciones de THC y sus metabolitos en el líquido folicular de las mujeres que participan en tratamientos de fertilidad. Esta presencia directa en el entorno donde maduran los ovocitos es crucial, ya que confirma que el THC puede ejercer un efecto perjudicial de manera directa y localizada.

El estudio detalla cómo el THC no solo aumenta la tasa de maduración del ovocito, lo que podría parecer beneficioso a primera vista, sino que también se asocia con alteraciones en la expresión génica y en la estructura necesaria para una correcta división cromosómica. Estos cambios a nivel genético y estructural son fundamentales para la formación de óvulos sanos y, por ende, para el desarrollo de embriones viables. Además, se observó un aumento en las tasas de aneuploidía, es decir, una mayor cantidad de ovocitos con un número anormal de cromosomas. La aneuploidía es una de las principales causas de abortos espontáneos y fallos en la implantación, lo que subraya el grave impacto del cannabis en la calidad ovocitaria.

Àlex García-Faura, ginecólogo especialista en Reproducción Asistida y director científico de Institut Marquès, enfatiza que las conclusiones de este estudio son "significativas y proporcionan una evidencia sólida del impacto negativo del consumo de cannabis en la fertilidad femenina". Para él, este trabajo representa una base fundamental para que organismos reguladores, sociedades médicas y organizaciones de salud pública establezcan recomendaciones y directrices claras sobre el consumo de cannabis, especialmente para aquellas mujeres que están buscando concebir o que se encuentran en tratamientos de fertilidad. Anteriormente, la evidencia sobre esta relación era limitada y, en parte, contradictoria, pero este nuevo estudio disipa muchas de esas dudas.

El cannabis y la fertilidad masculina

Las nuevas evidencias sobre el perjuicio del cannabis en la fertilidad femenina se suman a un cuerpo de conocimiento ya establecido sobre su impacto negativo en los varones. Como explican los especialistas, el consumo regular de cannabis en hombres se ha asociado con una reducción significativa en la concentración y el conteo total de espermatozoides, así como con alteraciones en la morfología, motilidad y viabilidad espermática. Estos factores son cruciales para la capacidad del esperma de fertilizar un óvulo.

Además, se ha demostrado que los cannabinoides pueden interferir con procesos clave como la capacitación y la reacción acrosómica, ambos esenciales para una fertilización exitosa. La capacitación es el proceso por el cual los espermatozoides adquieren la capacidad de fertilizar un óvulo, mientras que la reacción acrosómica es la liberación de enzimas que les permiten penetrar la capa externa del óvulo. La alteración de estos procesos disminuye drásticamente las posibilidades de concepción, lo que refuerza la necesidad de concienciar sobre los riesgos del cannabis en ambos sexos a la hora de buscar un embarazo.

Otras sustancias que amenazan la fecundidad

El cannabis no es, ni mucho menos, la única sustancia que puede comprometer la fertilidad. Los especialistas recuerdan que la intersección entre las toxinas ambientales y del estilo de vida con la salud reproductiva es compleja y abarca una variedad de agentes perjudiciales. Entre ellos, el tabaco destaca como una de las toxinas cuyo impacto negativo sobre la fertilidad está más que demostrado, especialmente en mujeres. Las fumadoras presentan un riesgo significativamente mayor de infertilidad, con una relación dosis-respuesta: incluso el consumo de medio paquete al día puede disminuir la fecundidad. El tabaquismo también acelera la depleción folicular y adelanta la menopausia, con un impacto de entre 1 y 4 años. En hombres, aunque la evidencia es menos concluyente que en mujeres, el tabaco se asocia con una disminución de la densidad y motilidad espermática y alteraciones morfológicas.

Además del tabaco, existen otras sustancias y factores ambientales que los especialistas aconsejan evitar. Los opioides, la cocaína y las drogas de diseño tienen efectos conocidos sobre el sistema reproductivo. El alcohol, incluso en cantidades moderadas, puede influir negativamente en la fertilidad tanto masculina como femenina. Asimismo, las toxinas ambientales y la contaminación del aire se perfilan cada vez más como factores de riesgo para la salud reproductiva. La concienciación sobre estos elementos es fundamental para aquellos que desean concebir, subrayando la importancia de adoptar un estilo de vida saludable y evitar el consumo de sustancias perjudiciales para optimizar las posibilidades de un embarazo exitoso.