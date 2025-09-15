De Barcelona al aula: una empresa catalana acerca la IA a miles de profes y alumnos en España

Conversar con personajes históricos como Albert Einstein o Frida Kahlo, generar cuentos personalizados para trabajar valores o crear situaciones de aprendizaje en cuestión de minutos son solo algunas de las posibilidades que ofrece Megaprofe. La plataforma, creada en 2023 en Barcelona por los pedagogos Vicenç Yll y José Antonio Tamayo y el informático Pau Yanez, da ahora el salto de herramienta exclusivamente docente a espacio de aprendizaje también para el alumnado, bajo criterios estrictos de seguridad, ética y supervisión pedagógica.

Esta iniciativa no solo ayuda a preparar clases, sino también a reducir el peso de las tareas repetitivas, adaptar contenidos a la diversidad del alumnado y fomentar metodologías creativas. Megaprofe es la plataforma de IA para educación más usada en España y en crecimiento: tiene casi 200.000 usuarios registrados (frente a los 60.000 del año anterior) y cerca de 30.000 docentes activos mensualmente durante el curso. La mayoría son suscriptores individuales, y la plataforma ofrece planes anuales pensados para acompañarles los nueve meses del curso escolar. En lo que va de año, se han creado más de 30.000 situaciones de aprendizaje, lo que demuestra no solo la utilidad, sino también la consolidación de la IA como herramienta pedagógica al servicio del profesorado.

La gran novedad de este curso es la creación de aulas virtuales para estudiantes, diseñadas por los propios docentes con herramientas de IA acotadas por materia. “Un profesor puede montar una aula de refuerzo de matemáticas con un chatbot disponible que solo responde preguntas sobre esa asignatura”, explica Vicenç Yll, CEO de Megaprofe.

Todos los chatbots están parametrizados para garantizar que el contenido se mantenga dentro del ámbito educativo, y el control final y supervisión siempre lo tiene el profesor. “Nos importa mucho generar un entorno de confianza y transparencia”, añade. Desde la empresa aseguran que el sistema es totalmente anonimizado, tanto para la empresa como para los docentes, y solo si los alumnos descargan su trabajo y lo envían por un medio externo, el profesor puede ver quién ha hecho qué. Esta propuesta busca empoderar al alumnado sin perder el control ni poner en riesgo el proceso educativo. “Queremos que aprendan a usar bien la inteligencia artificial. No como un atajo para entregar tareas, sino como una forma de aprender más y mejor”, defiende Yll.

Ahorrar tiempo y estimular la creatividad

Además de su dimensión pedagógica, Megaprofe sigue teniendo un fuerte componente de apoyo organizativo para el profesorado. La plataforma ayuda a prevenir el ‘burnout’ docente al automatizar tareas repetitivas y administrativas. Generadores de actividades, dictados, presentaciones o cuentos personalizados permiten reducir hasta un 80% del tiempo dedicado a estos procesos. “Con nuestra tecnología, los profesores pueden dedicar más tiempo a lo que realmente importa: acompañar y apoyar a sus alumnos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje”, señala Yll.

Cada generador permite una personalización muy precisa, atendiendo a la diversidad del aula. “Puedes indicar si tienes alumnos con necesidades educativas especiales o situaciones particulares, como un alumno con el brazo escayolado o uno invidente. El sistema te propone adaptaciones posibles, y muchas veces es más una cuestión de creatividad del profesor que de limitaciones técnicas”, apunta. Megaprofe ha adaptado todos sus recursos al currículum de las 17 comunidades autónomas y sigue introduciendo mejoras. Sus herramientas funcionan como formularios sencillos, sin necesidad de saber escribir 'prompts'.

Crecimiento inesperado

El crecimiento de Megaprofe ha sido meteórico. “En Navidad de 2023 teníamos 150 usuarios. Dos días después, 5.000. A la semana, 12.000. Todo explotó porque varios influencers compartieron la plataforma sin que se lo pidiéramos”, recuerda Yll. A raíz de ese impacto, el equipo tuvo que reconstruir la arquitectura técnica de la web para soportar la demanda, justo durante el verano, cuando la actividad escolar permite hacer cambios sin afectar a los usuarios.

Ahora, el equipo se prepara para una nueva fase: llevar la plataforma no solo a profesores individuales, sino a escuelas enteras. Ya cuentan con varios centros educativos contratados y están cerrando acuerdos para integrar la plataforma dentro del ecosistema institucional. También han empezado a firmar convenios con distribuidores internacionales, como en Venezuela, para expandirse en Latinoamérica con el apoyo de actores locales.

IA educativa con propósito

Más allá de las funcionalidades o los datos de uso, el enfoque de Megaprofe es decididamente pedagógico y ético. “Esto es como cuando llegó la calculadora o internet. La IA será una herramienta más, pero tenemos que enseñar a usarla bien”, afirma Yll. Para él, democratizar el acceso a la inteligencia artificial en las aulas no es una opción, sino una necesidad: “Si la escuela no trabaja la IA, todo lo demás será un problema en el futuro”.

La plataforma, insisten, no busca reemplazar al docente ni facilitar atajos al alumnado, sino construir una nueva forma de enseñar y aprender, más eficiente, creativa y adaptada a la realidad del siglo XXI. “Creemos en una sociedad donde se aprovechen las herramientas, pero sin aprovecharse. Queremos formar ciudadanos que sepan usar la IA con criterio y responsabilidad”.

Con la expansión de MPStudents, el equipo confía en que este curso sea un punto de inflexión. “Los profesores nos van a pedir más: poder hacer seguimiento, adaptar los niveles, motivar a quienes van más lentos o retar a los que van más avanzados. Esto no solo ha llegado para quedarse. Esto va a ir a más”, concluye Yll.