Trapero afirma que Barcelona tiene entre 350 y 400 multirreincidentes

En Barcelona hay entre 350 y 400 delincuentes multirreincidentes que se dedican a cometer robos y hurtos de forma reiterada, ya que constituye su forma de vida. Así lo ha explicado el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, en una entrevista en RAC1, además de remarcar que este fenómeno se está extendiendo a ciudades medianas. También ha reconocido que puede haber sospechosos con un centenar de arrestos y ha lamentado que la respuesta penal aún es "pobre" pese a que se trabaja para poder modificar el Código Penal e incrementar los ingresos en prisión de este tipo de criminales.

Junto con la multirreincidencia, los delitos relacionados con el tráfico de droga, la tenencia de armas blancas y de fuego y las ocupaciones ilegales son los principales problemas con los que se encuentran los Mossos d'Esquadra. Pese a esto, Trapero ha recordado que en el primer semestre de 2025 los delitos han bajado un 5% en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque algunas tipologías han descendido entre un 10 y un 12%.

600 armas de fuego

Trapero ha alertado sobre que se ha puesto "de moda" llevar armas blancas y que se han requisado unas 600 armas de fuego en actuaciones contra el narcotráfico. Además, ha señalado que los Mossos priorizan la lucha contra el tráfico de marihuana, ya que han proliferado plantaciones interiores por el alto rendimiento económico que ofrecen con variedades de esta droga con más THC y un impacto más importante sobre la salud del consumidor.

De los 2.000 detenidos vinculados al tráfico de marihuana que hacen los Mossos únicamente un 10% van a prisión provisional. El director general de la Policía también considera que se debe "afinar" la legislación para adaptarla a la realidad delincuencial

En sus declaraciones, Trapero ha desvinculado inmigración y delincuencia, aunque ha reconocido que algunos detenidos por delitos concretos sí que son de una nacionalidad mayoritaria. "El problema es cuando infieres que tener esa nacionalidad te predispone a un delito", ha manifestado.

Además, ha remarcado la importancia de captar agentes que estén formados en el ámbito de la ciberseguridad para hacer frente a este tipo de delitos. Trapero también ha añadido que el incremento de Mossos en los próximos años permitirá aumentar la prevención y la seguridad ciudadana.