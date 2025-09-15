Arranca la Zona de Bajas Emisiones de Girona: 20 cámaras controlarán el perímetro

El Ayuntamiento de Girona ha puesto en marcha este lunes la zona de bajas emisiones (ZBE) de la ciudad con el objetivo de "mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, contribuir en la mitigación del cambio climático e impulsar un modelo de movilidad más eficiente energéticamente".

El perímetro de la ZBE de Girona abarca desde el parque de la Devesa hasta la calle de Emili Grahit y desde la calle del Riu Güell hasta la calle del Carme y el Barri Vell. En este ámbito las restricciones funcionarán los días laborables de lunes a viernes, de 7 a 20 horas. Los fines de semana y los días entre semana que sean festivos se podrá circular sin restricciones, tal como ha recordado el concejal de Movilidad, Isaac Sánchez.

En este ámbito delimitado, podrán circular y estacionar como hasta ahora todos los vehículos con domicilio en la ciudad matriculados hasta el 2024 y los que cuenten con etiqueta ambiental (0, ECO, C, B) sean de donde sean. También lo podrán hacer sin solicitar ningún permiso, y solo 24 días al año, aquellos vehículos sin etiqueta ambiental de fuera de Girona. En este caso, los propietarios podrán consultar el número de entradas que han realizado dentro del Área Personal.

No hace falta la pegatina

Las restricciones, por tanto, entran en funcionamiento este lunes para aquellos vehículos contaminantes de fuera de Girona, sin autorización para entrar en la ZBE y que ya hayan excedido los 24 días al año para hacerlo. Hay que tener en cuenta que los vehículos sin etiqueta ambiental que tengan el domicilio en Girona a partir de 2025 también deberán cumplir las restricciones y, por tanto, no podrán ni circular ni estacionar en la zona delimitada. La etiqueta ambiental de un vehículo se puede consultar en la web de la DGT. No es necesario pegar ningún adhesivo en el vehículo.

Las excepciones para poder entrar en la ZBE con un vehículo contaminante y de fuera de Girona, y tal como prevé la Ordenanza de la ZBE de Girona, serán para los vehículos de personas con movilidad reducida, vehículos extranjeros que no sean contaminantes, de personas con tratamientos médicos periódicos, vehículos que tengan una función médica, de emergencia, de seguridad o vehículos especiales como camiones grúa o cisternas, vehículos que deban ir a un taller dentro de la ZBE o vehículos de personas con pocos recursos, los cuales recibirán una autorización temporal para poder acceder. Las furgonetas y vehículos de distribución de mercancías también pueden pedir una moratoria de 2 o 3 años. Esta solicitud ya se puede hacer a través de la web https://zbe.cat./autorizations

Veinte cámaras en 13 puntos

Para controlar qué vehículos entran y salen de la ciudad, se han instalado 20 cámaras en 13 puntos de la vía pública que, a partir de ahora, ya controlan los vehículos que no disponen de etiqueta ambiental y que no han sido autorizados previamente.

Se calcula que actualmente hay un 5% de los vehículos de Girona que no cumplen con los criterios para circular dentro de la ZBE, una cifra que se reduce año tras año por la renovación del parque automovilístico. Los vehículos no tendrán que llevar ningún tipo de distintivo que indique que están matriculados en la ciudad de Girona ni tampoco colocar en el cristal la etiqueta ambiental. Las cámaras de control leerán las matrículas y sabrán en qué categoría se encuentra cada vehículo. Hay que recordar que el lector de matrículas conoce la etiqueta ambiental de cada vehículo sin necesidad de llevarla físicamente pegada en el cristal.

La implementación de una ZBE tiene como objetivos principales "la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas, gracias a la reducción de emisiones contaminantes en la atmósfera y de la contaminación acústica; la contribución a la mitigación del cambio climático, con la reducción de los gases de efecto invernadero, y el impulso de un modelo de movilidad más eficiente energéticamente y que promueva la movilidad activa y el transporte público."

Sanciones

Si se detecta que se ha incumplido la ordenanza o que se han superado los 24 días en la zona aun sin tener permiso, el Ayuntamiento puede tramitar una denuncia que puede comportar una sanción de 200 euros a cargo de la persona titular del vehículo o de la persona conductora si está a nombre de una persona jurídica. En caso de que la sanción se pague durante los primeros 20 días siguientes a la notificación, el importe será de 100 euros.