El 86% del coste anual de una persona con alzhéimer recae en las familias y el 76% de las cuidadoras son mujeres

La Fundación Pasqual Maragall, con motivo del Día Mundial contra el Alzhéimer, que se celebra cada 21 de septiembre, ha publicado este lunes el informe 'Cuidando en Alzheimer', con el objetivo de "dar visibilidad al rol de la persona cuidadora, familiar y profesional". El estudio, basado en estadísticas internas de la organización y de otras entidades, denuncia el "insuficiente apoyo institucional, la sobrecarga que asumen las personas cuidadoras y la escasa formación sobre alzhéimer en España".

Las demencias y especialmente el alzhéimer, que afecta a unas 900.000 personas en España, con una previsión de alcanzar los 2 millones en 25 años, genera un coste económico anual de 42.000 euros de media por persona diagnosticada, que puede ascender a 77.000 euros en fases avanzadas de la enfermedad. La Fundación Pasqual Maragall calcula que el 86% de este gasto es asumido por las familias, mientras que solo un 8% corresponde a gasto sanitario. Además, en 8 de cada 10 casos el cuidado es asumido por un familiar, en un 76% por mujeres, hijas y esposas, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.

La directora del área social de la Fundación, Laia Ortiz, indica que "el 90% de las personas cuidadoras, mujeres en su mayoría, afrontan problemas psicológicos y físicos". "El sistema de cuidados en España no les está dando la respuesta que necesitan, no estamos preparados para el impacto presente y futuro de las demencias. El alzhéimer no es solo un reto de salud, sino también una cuestión de justicia social", subraya.

España, a la cola de Europa en inversión

El informe resalta que España destina menos del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a cuidados de larga duración, una cifra muy por debajo de la Unión Europea y que supone menos de la mitad de lo que invierten países nórdicos. La falta de inversión se traduce en un sistema que atiende a las personas con demencia -70% son casos de alzhéimer- tarde y sin la especialización necesaria.

Según Ortiz, “la reforma de la ley de autonomía personal y dependencia ha incorporado recientes mejoras que la Fundación espera que se aprueben en el Congreso". "Sin embargo, la nueva normativa debe añadir la perspectiva de las demencias, se sigue infravalorando el deterioro cognitivo y es clave para asegurar servicios profesionales adecuados y apoyo a las familias”.

El estudio identifica además las principales necesidades de los cuidadores profesionales. Sus resultados revelan que casi el 70% de las profesionales encuestadas, 90% mujeres, de entre 45 y 65 años, con una media de experiencia de más de ocho años, con estudios de formación profesional, no ha recibido formación específica sobre el alzhéimer, aunque la mayoría manifiesta un gran interés en recibirla.

El estudio evidencia que la falta de formación se manifiesta en áreas clave como el manejo de conductas, la comunicación con los pacientes, atención y formación a la persona cuidadora de un familiar y el acceso a recursos sociales. Además, también muestra un conocimiento teórico relativamente alto sobre el alzhéimer por parte de las profesionales, pero una desconexión entre este conocimiento y la confianza en la aplicación práctica.