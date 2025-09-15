Alumnos de la UPC crean un dispositivo que devuelve el tacto en prótesis

La pérdida de una extremidad representa un desafío multidimensional que va más allá de la mera alteración de la movilidad física. Afecta profundamente la interacción de una persona con su entorno, generando un vacío en la percepción sensorial y la capacidad de experimentar el mundo a través del tacto. Si bien las prótesis modernas han avanzado en funcionalidad, la gran mayoría carece de la crucial retroalimentación táctil, dejando a los usuarios con una sensación de desconexión y una limitación considerable en la precisión y seguridad de sus movimientos. Esta deficiencia es un factor determinante por el cual muchas personas optan por abandonar el uso de sus prótesis o no logran integrarlas plenamente en su vida cotidiana. Las soluciones existentes que intentan abordar la percepción táctil a menudo son invasivas, de una complejidad notoria y, por ende, escasamente accesibles, lo que subraya una carencia fundamental en la mejora de la experiencia del usuario y su autonomía.

En este contexto de necesidad imperante, emerge Haptika, un dispositivo innovador que ha sido galardonado con el James Dyson Award 2025 en su fase nacional. Este reconocimiento no solo valida su potencial transformador, sino que también lo posiciona como una pieza clave en el futuro de la tecnología asistencial. Haptika está diseñado con el propósito primordial de recuperar la percepción del tacto en individuos que utilizan prótesis en miembros superiores. Su funcionamiento se basa en ofrecer retroalimentación sensorial en tiempo real, un avance que promete mejorar drásticamente la precisión del agarre, optimizar el control motor y elevar el rendimiento funcional en las actividades diarias, así como en los cruciales procesos de rehabilitación. La capacidad de percibir diversas texturas, presiones y movimientos, gracias a sensores de alta precisión que detectan la interacción con objetos y transmiten esta información al usuario, convierte a las prótesis en herramientas más intuitivas, seguras y cómodas. Este salto cualitativo se traduce directamente en un aumento significativo de la autonomía y la confianza para quienes dependen de estas tecnologías.

La innovación al detalle

El diseño de Haptika es un testimonio de ingeniería inteligente y consideración por la experiencia del usuario. Se compone de dos elementos fundamentales que trabajan en perfecta sincronía: un guante sensorizado y un brazalete háptico. El guante, que incorpora sensores de presión estratégicamente ubicados en el pulgar, índice y corazón, es el responsable de la detección inicial del agarre y el contacto. Su diseño ha sido concebido para facilitar una adaptación sencilla a las prótesis con forma de mano, eliminando la necesidad de modificaciones complejas o personalizadas en la prótesis existente. La información captada por estos sensores se transmite de manera inalámbrica al brazalete, una característica que elimina la dependencia de cables engorrosos y mejora notablemente la comodidad y facilidad de uso del sistema.

El brazalete, por su parte, es el componente clave para la retroalimentación háptica. Está equipado con cinco motores de vibración distribuidos a lo largo de una correa elástica, que se coloca cómodamente en el muñón. La magia de Haptika reside en cómo transforma la presión detectada por el guante en sensaciones táctiles. Cuando el guante percibe presión, activa las vibraciones en el brazalete. Un aspecto crucial de su funcionalidad es la proporcionalidad: a mayor fuerza de agarre ejercida por la prótesis, mayor será la intensidad de la vibración. Esta correspondencia directa entre la fuerza de agarre y la intensidad vibratoria es invaluable, ya que permite a los usuarios regular la fuerza aplicada, previniendo daños a los objetos o un agarre insuficiente. Además, el brazalete incorpora botones intuitivos para que el usuario pueda ajustar la intensidad y la sensibilidad de las vibraciones según sus preferencias y necesidades, una batería recargable con conexión USB-C y una correa de velcro diseñada para ser colocada y ajustada con una sola mano, lo que subraya el enfoque en la autonomía del usuario.

El espíritu creador

Haptika es el fruto del esfuerzo conjunto y la visión compartida de Jordi Puig, Albert Lladonosa, Jung Ji Suh y Núria Aguado, un equipo de talentosos estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La génesis del proyecto se remonta a la pasión de Jordi por la robótica, un interés que lo llevó a diseñar y construir su primera prótesis biónica de brazo impresa en 3D a la temprana edad de 12 años. Fue durante su máster en Ingeniería en Diseño y Desarrollo de Producto cuando esta visión cobró fuerza colectiva. "Les presenté el proyecto, se sintieron identificados con la visión, y decidimos formar equipo para desarrollar conjuntamente el diseño que tenemos actualmente", comenta Jordi, resaltando la importancia de la colaboración y la identificación con un propósito común.

Cada miembro del equipo aporta una perspectiva única y una motivación profunda al proyecto. Núria Aguado, por ejemplo, expresa su convicción en el potencial transformador del dispositivo: "Desde el primer momento, vi en este dispositivo un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de miles de personas y me sentí profundamente motivada a aportar mis conocimientos, creatividad y esfuerzo para hacerlo realidad". Jung Ji Suh comparte una perspectiva similar, valorando la oportunidad de haber participado en el desarrollo de un dispositivo genuinamente innovador y útil, que materializa su deseo de crear productos que beneficien a otros. Albert Lladonosa enfatiza la fuerza del trabajo en equipo y cómo cada contribución individual es esencial para que el proyecto cobre vida y tenga un impacto tangible en la realidad de las personas. El reconocimiento a través del James Dyson Award 2025 es un hito significativo para este equipo, especialmente por su background técnico y el desafío que representó crear un producto con un fuerte componente de diseño. Este galardón no solo les otorga visibilidad, sino que también les proporciona una dotación económica de 6.000 € para impulsar los próximos pasos en el desarrollo y la comercialización de Haptika, acercándolos a su ambicioso objetivo de devolver el sentido del tacto a quienes más lo necesitan.

Impacto y futuro: una visión de inclusión

El logro de Haptika en el James Dyson Award 2025 es un testimonio del poder de la innovación centrada en el ser humano. Más allá de la sofisticación tecnológica, el verdadero valor de este dispositivo reside en su capacidad para abordar un problema fundamental que afecta la calidad de vida de un segmento significativo de la población. Al restaurar una parte esencial de la interacción sensorial, Haptika no solo mejora la funcionalidad de las prótesis, sino que también contribuye a la reintegración plena de las personas amputadas en la sociedad, fomentando su independencia y autoestima. Este proyecto se alinea perfectamente con la misión del James Dyson Award, que busca inspirar y potenciar a jóvenes ingenieros y diseñadores para crear soluciones que resuelvan problemas reales. El camino de Haptika apenas comienza, y su progreso hacia las fases internacionales del premio es un indicativo del impacto global que podría tener. Su éxito no solo es el de un dispositivo, sino el de una visión que abraza la tecnología como un medio para construir un futuro más inclusivo y empático.