Medio ambiente
El dragón azul llega a Catalunya: bandera roja en una playa de Tamarit tras confirmar su presencia
Este pequeño molusco se alimenta de medusas y por esta razón puede provocar urticaria
¿Qué es el dragón azul venenoso que ha obligado a cerrar playas en el litoral mediterráneo?
La bandera roja ondea este fin de semana en la playa de Tamarit, en Tarragona, tras detectarse ejemplares de Glaucus atlanticus, conocido popularmente como dragón azul. Se trata de un pequeño molusco marino, pariente de los caracoles y las babosas, que puede provocar reacciones cutáneas graves al contacto con la piel.
Este animal, de apenas unos centímetros, vive habitualmente en mar abierto y en aguas cálidas del Atlántico, el Pacífico y el Índico. Su aspecto resulta llamativo por el intenso tono azul que lo hace inconfundible, pero a la vez constituye una advertencia: no debe tocarse bajo ningún concepto, ya que concentra en su cuerpo toxinas mucho más potentes que las de muchas medusas.
El dragoncito azul es un depredador especializado en alimentarse de organismos urticantes como las medusas, por ejemplo la carabela portuguesa. Lejos de afectarle, aprovecha su veneno, lo acumula en su propio organismo y lo utiliza como sistema de defensa, lo que incrementa el riesgo para los bañistas.
Cambio climático
En los últimos veranos se ha registrado su presencia en distintas zonas del litoral español, desde la Comunitat Valenciana y Murcia hasta Andalucía y las islas Baleares, además de las Canarias. A finales de julio se cerró una playa en el norte de Lanzarote tras localizar media docena de ejemplares, y días después se encontró otro en la costa valenciana, en Canet d’en Berenguer. Es la primera vez en las últimas décadas que aparece en Catalunya.
Aunque existen referencias históricas de la especie en el Mediterráneo desde principios del siglo XVIII, no se habían vuelto a documentar avistamientos hasta el verano de 2021, cuando reapareció en playas de la comarca del Baix Segura, en localidades como Orihuela, Torrevieja y Guardamar del Segura. Los expertos relacionan la proliferación de este molusco en aguas mediterráneas con el aumento de la temperatura del mar derivado del cambio climático, que estaría favoreciendo la llegada y permanencia de especies propias de latitudes más cálidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
- Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
- Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Tres heridos graves por arma de fuego en Mollet del Vallès (Barcelona)
- El pacto del Govern con los agricultores para evitar protestas supone un sobrecoste de más de cinco millones