La portada de EL PERIÓDICO del 15 de septiembre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 15 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  2. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  3. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  4. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  5. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
  7. La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia: 'Me ha quitado una neblina de la cabeza
  8. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo

Dos accidentes en la AP-7 en Castellví de la Marca y L'Ampolla complican la vuelta del puente de la Diada

Accidente en la AP-7 en l'Ampolla dirección Barcelona

Más de un millón de catalanes consumen Diazepam y otros ansiolíticos

Un incendio entre Calatayud y Ricla corta dos horas la circulación de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Cortada la circulación de los trenes de alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

