Ensayo clinico

Este es el mejor tratamiento para reducir el dolor lumbar incapacitante en mayores de 65 años

Los grupos que recibieron acupuntura presentaron una mayor reducción de la discapacidad por dolor que quienes solo recibieron atención médica habitual

Evita los dolores de espalda después de 8 horas sentado con estos ejercicios

Dolor lumbar inflamatorio: qué hacer y cómo saber si puede ser síntoma de una patología grave

Europa Press

Europa Press

Los estadounidenses mayores con dolor lumbar crónico que recibieron acupuntura experimentaron una mayor mejoría en su función física y una reducción del dolor que quienes solo recibieron atención médica habitual, generalmente medicamentos recetados o fisioterapia, según un estudio de la organización médica estadounidense Kaiser Permanente.

Las opciones de tratamiento abarcan desde analgésicos hasta terapias complementarias, como la acupuntura. No obstante, existe una necesidad urgente de estrategias de manejo del dolor seguras, eficaces y no adictivas.

"De los diferentes tratamientos que tenemos para la lumbalgia crónica, la mayoría tiene un efecto relativamente moderado. Suelen reducir el dolor en aproximadamente un tercio, como máximo, y pueden ayudar a las personas a funcionar mejor", comenta la autora principal, la doctora Lynn L. DeBar, investigadora distinguida de Kaiser Permanente. "Nuestros resultados clínicos sugieren que la acupuntura funciona tan bien como muchas otras terapias más conocidas. Descubrimos que la magnitud de este efecto, aunque modesto, fue positivo y sostenido".

El ensayo clínico, conocido como BackInAction, contó con 800 participantes, cuyos resultados se basaron en evaluaciones de discapacidad relacionadas con el dolor, realizadas por los propios participantes, tras un tratamiento que incluía u omitió la acupuntura. Los investigadores analizaron si la acupuntura manual, que está cubierta por Medicare, podría mejorar la función y reducir el dolor en adultos mayores con dolor lumbar crónico o persistente.

En mayores de 65 años

Los participantes de BackInAction incluyeron hombres y mujeres de 65 años o más con antecedentes médicos de dolor lumbar durante al menos tres meses. Todos los participantes contaban con cobertura médica y no se les impidió recibir la atención médica habitual para su dolor de espalda. Un tercio recibió hasta 15 sesiones de acupuntura durante tres meses (tratamiento de acupuntura estándar) y otro tercio recibió seis sesiones adicionales de acupuntura (sesiones de mantenimiento) durante los tres meses siguientes.

Los investigadores utilizaron herramientas adicionales para comprender mejor los niveles de dolor, el grado de funcionamiento físico, la depresión y la ansiedad. En las evaluaciones de los seis y doce meses, ambos grupos que recibieron acupuntura presentaron una mayor reducción de la discapacidad por dolor que quienes solo recibieron atención médica habitual.

Los autores del estudio sugieren que el acceso a la acupuntura es importante para los adultos mayores con dolor de espalda crónico.

"Observamos muy pocos efectos adversos durante el ensayo clínico", finaliza la coinvestigadora principal, la doctora Andrea J. Cook, investigadora principal de bioestadística de Kaiser Permanente. "Los adultos mayores suelen padecer otros problemas médicos además del dolor de espalda. La acupuntura ofrece una opción menos invasiva con un perfil de seguridad más alto que muchos de los tratamientos comunes para el dolor de espalda en adultos mayores".

