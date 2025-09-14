Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: "No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo"

La normativa europea que, desde el 1 de septiembre, prohíbe dos sustancias que se usan en los esmaltes y geles semipermanentes -el tipo de manicura que pide un 90% de quien entra en un salón para asegurarse semanas de uñas sin descascarillado- divide e inquieta a las clientas. Hay quien ni se ha enterado, como la universitaria Cristina García, de 23 años, que afirma que mirará de asegurse (admite que no sabe cómo) de que el salón al que acude cumpla lo que dice la UE, y quien, como Belén Sánchez, 53, sí se ha quedado con la copla. "Desde luego no volveré a hacérmela. Que me garanticen al 100% que no tiene riesgos", señala.

La entrada en vigor de la normativa se basa en estudios que han demostrado que el óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y el dimetil-p-toluidina (DMTA), los dos componentes de los esmaltes semipermanentes, pueden producir cáncer, favorecen mutaciones y son tóxicos para la reproducción humana. El TPO es la sustancia que acelera el secado del color y ayuda a endurecer el esmalte bajo la lámpara LED o UV.

Adaptación compleja

"Esto no es ninguna sorpresa, lo que pasa es que cuando llega, llega. Ya se sabía", confiesan a EL PERIÓDICO fuentes de MissNail, distribuidor en toda España de este tipo de esmaltes, cuando resumen lo complejo que será adaptarse a la normativa para alguno de los más de 4.300 salones que hay en España.

Una zozobra que tiene su razón. La manicura semipermanente domina el mercado. Es el servicio estrella, muy por delante de la básica o tradicional. Lo explica Fátima Suárez, encargada de una franquicia de D-Uñas, una de las cadenas más potentes en España, en la madrileña calle Serrano.

Gama de esmaltes en la estantería / José Luis Roca

Con más de 200 salones, esta empresa apostó hace tiempo por crear fórmulas sin tóxicos. "Nos adelantamos a este cambio al que ahora deben sumarse otras marcas, y es que creemos que la belleza no debe estar reñida con la salud ni con el respeto y el cuidado por el planeta", señala Suárez. Ni el TDO ni el DMTA forman parte de los componentes de los esmaltes que usa esta cadena.

"El uso prolongado de este tipo de productos deriva en reacciones en la piel y uñas, aunque ocurre más en salones 'low cost'"

En el pequeño salón que dirige Suárez, la mañana transcurre tranquila. Pocas clientas. A partir de las dos, hay más trasiego. En la mesa de manicura, Yousra Erradi, marroquí residente en Málaga y de paso por Madrid, se aplica el 'soft gel', una técnica de extensión que usa "tips" o uñas preformadas de gel suave y flexible que se adhieren a la uña natural con una lámpara LED. En tonos muy claritos. No le gustan los colores fuertes. Tampoco la semipermanente, dice.

En la zona de pedicura, Cristina confiesa que no sabe nada de la normativa. "No me fijo en lo que contienen los esmaltes pero, de saberlo, me aseguraría de que cumplan", explica la joven. Acude al salón de D-Uñas porque también va su madre y le queda cerca de casa.

"He ido a que me saquen las uñas permanentes por las noticias. La empleada me dice que en su local no existen esos productos pero no me fio" Belén Sánchez

La clientela del salón ronda una media de edad de entre 22 y 40 años, explica la encargada. El borgoña, el vino, el marrón oscuro, los tonos tierra... son los colores que se impondrán este otoño, añade. Muchas mujeres, señala, llegan con las uñas muy estropeadas. Por eso ella les cuenta que sus esmaltes no contienen tóxicos. Aun así, ya le han preguntado por el tema de las dos sustancias prohibidas.

"A veces, el uso prolongado de este tipo de productos deriva en reacciones en la piel y uñas, aunque ocurre más en salones 'low cost' o cuando las manicuras se hacen en casa y se prima ahorro por encima de calidad", reflexionan desde el equipo del Curso de Cuidados Estéticos de Manos, Pies y Pestañas de Campus Training.

Una clienta se hace la manicura / José Luis Roca

Dejar la semipermanente

En otro barrio de Madrid, esta vez Chamberí, Belén Sánchez, acude a su cita para arreglarse las uñas en un establecimiento regentado por una mujer china. Su lugar de confianza. Ella sí llega preocupada tras conocer la prohibición de la UE. "Hoy fui a que me sacasen las uñas permanentes por las noticias que me están llegando. Se lo comenté a la empleada y me dice que en su local no existen esos productos. Por alguna razón no me fié. Por mi parte, es la última vez que me hago una manicura semipermanente a no ser que me garanticen al 100% que no tiene riesgos para la salud", admite.

"Los fabricantes sabían que Europa estaba realizando estudios sobre esos productos. Muchos ya ofrecen esmaltes 'TPO free'" Diego Sanz — Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal

Una inquietud, la de las clientas, que también tiene el sector. "Tenemos constancia de que los fabricantes sí eran partícipes de que Europa estaba realizando estudios sobre esos productos. De hecho ya hay algunos que ponen 'TPO free'. Conforme la ciencia va avanzando, hay muchos productos que se están usando -tanto en materia de uñas, como en cosmética o peluquería-, que tarde o temprano, afectarán a la salud", señala Diego Sanz, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal (ANEPE-IMPE).

Pedicura en un salón de belleza / José Luis Roca

"Es un componente normal dentro de la formulación", explican desde la marca MissNail. Indican que, desde la pasada primavera, los químicos de los laboratorios de fabricantes han comenzado a hacer pruebas para sustituir el TDO por otro compuesto.

Y, aclaran, la mayoría de los establecimientos, ya sean grandes cadenas o pequeños negocios, como los regentados por los asiáticos, cumplen todos los estándares. "No hay una gran diferencia. De hecho, muchos locales chinos usan esmaltes fabricados en Valencia", concluyen.