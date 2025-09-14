Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Un incendio entre Calatayud y Ricla corta dos horas la circulación de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Los bomberos ya han dado permiso para reanudar el servicio, pero el incidente ha originado retrasos y colas de viajeros

Cortada la circulación de los trenes de alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid

Cortada la circulación de los trenes de alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un incendio cerca de las vías entre los municipios aragoneses de Calatayud y Ricla ha obligado a cortar durante algo más de dos horas la circulación en ambos sentidos de los trenes de alta velocidad que cubren la línea entre las ciudades de Madrid y Barcelona, según informa la agencia ACN.

El fuego se ha declarado a las 16:00 horas y los bomberos, pese a apagarlo con celeridad, no han dado permiso para reanudar el servicio hasta comprobar que se cumplían todas las condiciones para poder circular.

Solo en Renfe ha habido seis trenes afectados por este corte, que también ha tenido incidencia directa en las otras operadoras de esta línea de alta velocidad. La compañía Ouigo, a través de sus redes sociales, ha avisado de los problemas a sus usuarios y les ha recomendado que estén pendientes de los posibles cambios en los horarios de sus viajes.

Un tren de alta velocidad.

Un tren de alta velocidad. / FERRAN NADEU

Según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, la suspensión de la circulación ha ocasionado colas en la Estación de Sants en Barcelona. La operadora de la infraestructura, Adif, ha confirmado que las vías no han quedado dañadas y ha asegurado que los trenes irán reanudando la marcha "progresivamente".

El incendio se ha originado en la boca de un túnel a su paso por la provincia de Zaragoza, concretamente en el punto kilométrico 227, y Adif asegura que ha sido "ajeno" a su competencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  2. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  3. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  4. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  5. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
  7. Tres heridos graves por arma de fuego en Mollet del Vallès (Barcelona)
  8. El pacto del Govern con los agricultores para evitar protestas supone un sobrecoste de más de cinco millones

Un incendio entre Calatayud y Ricla corta dos horas la circulación de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Un incendio entre Calatayud y Ricla corta dos horas la circulación de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Las protestas propalestinas fuerzan la suspensión de la última etapa de la Vuelta a España

Cortada la circulación de los trenes de alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid

Cortada la circulación de los trenes de alta velocitat de la línia Barcelona-Madrid

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

Mercadillo en una casa de lujo, organizado por La Moraleja Home.

El otoño 2025 trae cuatro lluvias de estrellas, tres superlunas y un cambio de hora: guía de fenómenos astronómicos que no te puedes perder

El otoño 2025 trae cuatro lluvias de estrellas, tres superlunas y un cambio de hora: guía de fenómenos astronómicos que no te puedes perder

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Consulta el nivel de los pantanos catalanes

Qué ver en el cielo en verano: eclipses, lluvias de estrellas y lunas llenas

Qué ver en el cielo en verano: eclipses, lluvias de estrellas y lunas llenas

El dragón azul llega a Catalunya: bandera roja en una playa de Tamarit tras confirmar su presencia

El dragón azul llega a Catalunya: bandera roja en una playa de Tamarit tras confirmar su presencia