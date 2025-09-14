Un incendio entre Calatayud y Ricla corta dos horas la circulación de la alta velocidad Barcelona-Madrid

Un incendio cerca de las vías entre los municipios aragoneses de Calatayud y Ricla ha obligado a cortar durante algo más de dos horas la circulación en ambos sentidos de los trenes de alta velocidad que cubren la línea entre las ciudades de Madrid y Barcelona, según informa la agencia ACN.

El fuego se ha declarado a las 16:00 horas y los bomberos, pese a apagarlo con celeridad, no han dado permiso para reanudar el servicio hasta comprobar que se cumplían todas las condiciones para poder circular.

Solo en Renfe ha habido seis trenes afectados por este corte, que también ha tenido incidencia directa en las otras operadoras de esta línea de alta velocidad. La compañía Ouigo, a través de sus redes sociales, ha avisado de los problemas a sus usuarios y les ha recomendado que estén pendientes de los posibles cambios en los horarios de sus viajes.

Un tren de alta velocidad. / FERRAN NADEU

Según ha podido comprobar EL PERIÓDICO, la suspensión de la circulación ha ocasionado colas en la Estación de Sants en Barcelona. La operadora de la infraestructura, Adif, ha confirmado que las vías no han quedado dañadas y ha asegurado que los trenes irán reanudando la marcha "progresivamente".

El incendio se ha originado en la boca de un túnel a su paso por la provincia de Zaragoza, concretamente en el punto kilométrico 227, y Adif asegura que ha sido "ajeno" a su competencia.