Los embalses del Ter, los más beneficiados por las lluvias del fin de semana

Las lluvias de las últimas horas provocaron crecidas en ríos y rieras, pero no supondrán un antes y un después para los embalses de las cuencas internas de Catalunya. Aun así, parte de la cantidad de lluvia que cayó sí se acumulará en estas infraestructuras hídricas clave. Las precipitaciones se concentraron principalmente en las comarcas del Vallès Occidental (96,7 mm) y el Baix Llobregat (100 mm), aunque cayó agua de forma dispersa por todo el cuadrante nordeste de la comunidad autónoma.

Tanto el río Ter como el Llobregat, las dos principales fuentes de abastecimiento para la población, vieron como aumentaba su caudal. No obstante, parte de los chubascos se concentró por debajo de los embalses. La Quar (el Berguedà), por ejemplo, el observatorio que registró un récord de lluvia torrencial, está situado justo por debajo del embalse de La Baells.

En cambio, en lugares como Sant Pau de Segúries (47,5 mm), Orís (40,4 mm), Sant Joan de les Abadesses (41,9 mm) y el mismo pantano de Sau (41,3 mm) sí se recogieron cantidades de agua importantes, que acabarán en el sistema de embalses Sau-Susqueda. A día de hoy, Sau se encuentra a más del 60% de su capacidad, mientras que Susqueda está casi al 80%. Es de esperar que estos dos porcentajes se incrementen en las próximas horas.

Cabe señalar que los pantanos del Ter necesitaban más agua que los del Llobregat. La Baells roza el 86% de su volumen máximo y la Llosa del Cavall rebasa esa misma cifra. El pantano que no ha recibido prácticamente nuevas reservas durante este fin de semana de precipitaciones es el del Alt Empordà, Darnius Boadella que alcanza el 59%.

A la espera de otoño

La situación general de las cuencas internas catalanas eleva el agua embalsada al 73,59% de la capacidad total. Se trata de un dato similar al de hace dos semanas pero que aumentará durante los dos días siguientes, porque el efecto de las lluvias no es inmediato. El porcentaje está por encima de la media histórica del 67% registrada entre 2000 y 2022.

No obstante, la buena situación no se explica únicamente por las lluvias, sino también por el funcionamiento a pleno rendimiento de las desalinizadoras, a más del 80% de su capacidad. Estas plantas, que suministran agua de manera constante y refuerzan las reservas naturales, han facilitado que los embalses se mantengan altos incluso en los meses de verano. El proceso de desalinización tiene un coste energético y económico importante: entre mayo y agosto, Catalunya destinó casi 7 millones de euros a desalinizar agua.

A partir de las próximas semanas, se prevé que lleguen nuevas lluvias, puesto que se abre la ventana de tiempo lluvioso de cada otoño, clave para acumular agua en los embalses. Está por ver si después de tener las desalinizadoras al máximo, será necesario abrir compuertas y desembalsar agua, en caso de que las precipitaciones de las próximas semanas sean importantes. Desde el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aseguran que este otoño puede ser húmedo y desencadenar fenómenos como una dana, por las altas temperaturas del nivel del mar tras el calor de verano.