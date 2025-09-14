Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Un frente de lluvias violentas deja registros inéditos en Catalunya: 26 litros en 5 minutos

Un frente de lluvias violentas que ha cruzado de madrugada la mitad norte de Catalunya, con granizo y fuertes rachas de viento, ha dejado registros inéditos, como los 26,1 litros por metro cuadrado en 5 minutos en La Quar (Barcelona), sin que consten incidencias graves.

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada desde el pasado jueves por la noche la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas hasta la noche de este sábado en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya.

Según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durante esta pasada madrugada se han registrado dos tormentas violentas en el norte de Cataluña, que han circulado con celeridad de oeste a este y que han dejado intensidades torrenciales en muy poco tiempo.