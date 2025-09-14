En Directo
Directo
Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral
Las precipitaciones y tormentas activan este sábado los avisos por lluvia y tormenta en Barcelona y Girona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, se registran avisos por precipitaciones en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.
Un frente de lluvias violentas deja registros inéditos en Catalunya: 26 litros en 5 minutos
Un frente de lluvias violentas que ha cruzado de madrugada la mitad norte de Catalunya, con granizo y fuertes rachas de viento, ha dejado registros inéditos, como los 26,1 litros por metro cuadrado en 5 minutos en La Quar (Barcelona), sin que consten incidencias graves.
Protecció Civil de la Generalitat mantiene activada desde el pasado jueves por la noche la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas hasta la noche de este sábado en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya.
Según datos del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durante esta pasada madrugada se han registrado dos tormentas violentas en el norte de Cataluña, que han circulado con celeridad de oeste a este y que han dejado intensidades torrenciales en muy poco tiempo.
Maximas acumulaciones
Castellbisbal ha registrado la mayor intensidad de lluvia de este sábado (con 96,6 mm acumulados), seguido de Sant Cugat del Vallès (54,9), La Quar (51,4), Fornells de la Selva (51,2) y Terrassa (51).
El Parque Fluvial del Besòs se cierra por desbordamientos y Protecció Civil pide precaución cerca de ríos y rieras
Protecció Civil ha hecho un llamamiento a la precaución de la ciudadanía especialmente en las zonas próximas a los ríos y rieras después de las intensas lluvias que han afectado el litoral central de Catalunya.
En declaraciones a la ACN, la subdirectora del servicio, Imma Solé, ha explicado que las comarcas más afectadas han sido el Anoia, el Vallès Oriental, el Barcelonès y el Maresme. Por lo tanto, ha pedido especial vigilancia en las zonas próximas a los ríos Llobregat y Besòs, incluso aunque haya dejado de llover.
Illa pide "máxima precaución" y evitar las zonas inundables tras las intensas lluvias
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido "máxima precaución" a la ciudadanía y que eviten las zonas inundables tras las intensas lluvias que han afectado a Catalunya. A través de las redes sociales, el jefe del ejecutivo catalán asegura que está "muy pendiente" de las afectaciones provocadas y ha instado a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Protecció Civil hace un llamamiento a la precaución en las zonas próximas a los ríos y rieras tras las intensas lluvias
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, hace un llamamiento a la precaución de la ciudadanía, especialmente en las zonas próximas a los ríos y rieras, tras las intensas lluvias que han afectado al litoral central de Catalunya. En declaraciones a la ACN, Solé ha explicado que las comarcas más afectadas han sido Anoia, Vallès Oriental, Barcelonès y Maresme. Por lo tanto, es necesario mantener especial vigilancia en las zonas próximas a los ríos Llobregat y Besòs. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por acumulación de lluvia. Entre las comarcas del Baix Llobregat y el Vallès Occidental han caído más de 100 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas. Los Bomberos han atendido más de 200 avisos por lluvia.
Suspendido el Sabadell-Efesé por la lluvia con 0-0 aún en la primera parte
El Fútbol Club Cartagena regresó a casa sin terminar el partido de la tercera jornada en el grupo 2 de Primera RFEF que disputaba este sábado en el estadio Nova Creu Alta frente al Centre d' Esports Sabadell y que fue suspendido por la lluvia.
El estado en el que quedó el terreno de juego aconsejó la paralización del encuentro y, dado que la previsión para mañana en Sabadell es la de que siga lloviendo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) optó por la suspensión.
El choque se detuvo al estar diluviando e incluso granizando en el minuto 43 del primer tiempo y eso después de estar el juego parado cinco minutos por la indisposición de una persona en la grada.
La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes
Protecció Civil mantiene activada la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones (Inuncat) por lluvias intensas desde el pasado jueves por la noche y prevé mantenerlo activo hasta este sábado por la noche en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya. Los granizos han llegado a varias comarcas catalanas y han dejado imágenes impactantes.
Tarragona estará en alerta de Aemet por lluvias desde el domingo de madrugada
La Península atravesará este domingo una jornada marcada por la estabilidad y temperaturas en ascenso, pero Tarragona y Castelló activarán alertas en la madrugada por lluvias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Los avisos por lluvia y tormenta afectarán en la madrugada a las provincias de Tarragona y Castellón por la entrada de una masa húmeda mediterránea que dejará abundante nubosidad y precipitaciones de consideración
Nuevo aviso por acumulación de lluvia
El Meteocat ha emitido un aviso de observación por una acumulación de lluvia por "más de 100 mm en 24 horas" en las comarcas delBaix Llobregat y Vallès Occidental.
Aviso del Meteocat: pide a la población que guarden las piedras de granizo en el congelador tras las intensas lluvias
Las lluvias de este sábado han dejado piedras de un tamaño considerable en varias zonas de Catalunya. Y el Meteocat ha pedido a la población catalana en redes sociales que "si podéis, guardad las piedras de granizo más grandes de 5 cm en el congelador dentro de una bolsa, y las iremos a recoger si nos enviáis una fotografía por WhatsApp al número 667051592".
