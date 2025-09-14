Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Relámpago sobre Barcelona

Relámpago sobre Barcelona / Alfons Puertas

Jose Real

Víctor Vargas Llamas

Barcelona
Las precipitaciones y tormentas activan este sábado los avisos por lluvia y tormenta en Barcelona y Girona, donde se esperan los valores máximos de 60 l/m2. Asimismo, se registran avisos por precipitaciones en Lleida, Castellón, Huesca y Zaragoza.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Directo | Un frente de lluvias violentas deja registros inéditos en Catalunya: 26 litros en 5 minutos

Muere un hombre en la explosión de gas de un bar de Vallecas que este sábado dejó 25 heridos

“Los accionistas del Sabadell tienen una oportunidad única para sumarse a un proyecto líder en Europa”

Inquietud entre usuarias de la manicura semipermanente: "No me la haré más si no me aseguran que no hay riesgo"

La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia: "Me ha quitado una neblina de la cabeza"

El tiempo en Gavà: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

El tiempo en Barcelona: previsión meteorológica para hoy, domingo 14 de septiembre

La lluvia y el granizo sobre Catalunya, en imágenes

