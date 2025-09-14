Los biocombustibles, no tan verdes como se dice

La Unión Europea quiere convertirse en la primera gran región climáticamente neutra en 2050 . Eso significa que en las próximas décadas deberá reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero y equilibrar las que no pueda eliminar. Dentro de esa hoja de ruta, descarbonizar el transporte por carretera es clave, porque coches y furgonetas son responsables del 15% de todas las emisiones de CO₂ en la UE, según datos del Parlamento Europeo .

En 2023, la UE trató de impulsar la electrificación del sector, aprobando una normativa que prohibirá, a partir de 2035, la venta de vehículos que emitan CO2. La medida generó cierto rechazo por parte, entre otros, de países como Italia y grupos políticos como el Partido Popular Europeo , que reclamaron, sin éxito, añadir como excepción la venta de vehículos que funcionen con biocombustibles. Argumentaban que se facilitaba así la transición, mientras el precio de los eléctricos es aún elevado y las infraestructuras no están del todo adaptadas.

Verificat ha analizado las páginas web de dos iniciativas de presión política, españolas y europeas, de cinco de las petroleras más importantes en la UE (Shell, TotalEnergies, Eni, Repsol y Moeve, antigua Cepsa), los mensajes que han circulado en X (antiguo Twitter) durante los primeros siete meses de 2025, y declaraciones de representantes políticos en torno a los biocombustibles, y ha detectado ciertas narrativas que conducen a engaño.

No existen las cero emisiones

Los biocombustibles son, según el organismo europeo Eurostat, carburantes derivados directa o indirectamente de la biomasa, materia orgánica de origen biológico. Esta materia, a lo largo de su ciclo vital, absorbe carbono mediante la fotosíntesis y cuando se quema para producir energía, por ejemplo en el motor de un coche, libera el mismo carbono que había captado la biomasa, creando así un equilibrio de emisiones netas.

Pero al medir esas emisiones hay que tener también en cuenta, como afirma el Portal del Clima del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , las asociadas a la producción, transporte, procesamiento y distribución de este producto. Según ese ciclo de vida completo , con los “biocombustibles puede haber una reducción [de las emisiones] de hasta un 80-85%”, explica Jordi Guilera, investigador en el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) y profesor en la Universitat de Barcelona (UB).

Sin embargo, a nivel local este producto contamina. Como apunta José Ramón Galán-Mascarós, investigador ICREA del Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), si se queman grandes cantidades de biocombustible en una área concreta, por ejemplo, una ciudad, la contaminación allí aumentará, pese a que a nivel mundial se equilibre. “Atmosféricamente, no tiene impacto, pero en la ciudad sí”, dice Galán-Mascarós.

Los biocombustibles se suelen promover como productos “renovables”, tanto por parte de la industria petrolera y en instituciones como la Comisión Europea . Se les considera así también en la mayoría de conversaciones en redes sociales.

Naciones Unidas , sin embargo, especifica que las energías renovables derivan “de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse”. Incluye a la bioenergía, pero solo en ciertas situaciones, porque “un aumento a gran escala en las plantaciones de bioenergía” puede conducir a la “deforestación y un cambio en el uso de las áreas de tierra”. Es decir, a diferencia del viento o la luz del sol, la biomasa es finita y, por lo tanto, los biocombustibles serán renovables solo en función de la cantidad y el ritmo al que se produzcan y consuman.

Independencia energética, no siempre

Otra de las virtudes que petroleras y organismos internacionales otorgan a los biocombustibles es su potencial para fomentar la economía circular y reducir la dependencia energética. Existen iniciativas, como la de Repsol, que ofrece a sus clientes en España bonificaciones en el repostaje si entregan en sus gasolineras aceite de cocina usado, para convertirlo en biocarburante.