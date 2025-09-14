Agosto y julio sitúan la temperatura del mar 2ºC por encima de la media

La temperatura media del agua del mar en superficie este verano en Catalunya se ha situado en 25,8 grados, la segunda más alta desde 1982, según datos del Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR). La cifra se encuentra dos grados por encima de la media histórica de junio, julio y agosto entre 1982 y 2022, y queda muy cerca del récord de 25,85 ºC del tórrido verano de 2022. Aunque agosto se calentó menos que en los tres últimos años, junio y julio marcaron valores inéditos en cuatro décadas, con 24,1 y 26,73 grados respectivamente.

Los registros mensuales de ICATMAR, elaborados a partir de datos del satélite Copernicus, sitúan el verano de 2025 como el segundo más cálido de los últimos 40 años en el litoral catalán. La marca de 25,81 ºC solo ha sido superada, por muy poco, por los 25,85 ºC de 2022. Tanto ese verano como el actual, junto con 2023 y 2003, han superado en más de grado y medio la media climática de las últimas cuatro décadas (23,7 ºC). En el caso de 2022 y 2025, la diferencia ha superado los dos grados.

En los años ochenta y noventa eran habituales valores de entre 22,5 y 23,5 grados en verano, mientras que en la última década lo normal ha sido estar por encima de los 24 ºC y, a menudo, también de los 25 ºC. El calentamiento se ha intensificado desde 2013: cada año el agua ha estado más caliente que el anterior, con anomalías positivas respecto a la media casi constantes desde 2007 y muy acusadas a partir de 2015.

Junio y julio baten récords

El factor determinante de este verano ha sido el mes de junio, que resultó histórico. La ola de calor que batió récords en tierra elevó la temperatura superficial del mar hasta los 24,1 ºC, un valor inédito desde 1982 y más propio de julio. La anomalía fue de casi tres grados respecto a la media climática del mes (21,2 ºC).

Los datos de las boyas de puertos de España confirman la magnitud del calentamiento. Frente a la costa de Barcelona, el mar alcanzó 23 ºC de media en junio y una máxima de 27,6. En Tarragona, la media llegó a 24,8 y la máxima rozó los 29 ºC. En la boya situada mar adentro a la altura del delta del Ebro se repitieron cifras similares, y en la Costa Brava, en el área de las Illes Medes, la media mensual fue de 22,5 ºC.

Julio también fue excepcional: el mar alcanzó una temperatura media de 26,73 ºC, la más alta desde 1982, superando los 26,36 de 2022. Por primera vez desde 2006, el agua estuvo más caliente en julio que en agosto, un fenómeno que solo se había producido dos veces desde principios de los ochenta.

Agosto, lejos del podio de los más cálidos

En contraste, agosto de 2025 no se cuenta entre los más calurosos de la serie histórica. Con 26,57 ºC de media, ocupa la séptima posición desde 1982, por detrás de los agostos de 2022, 2023 y 2024, que superaron los 27 ºC.

El análisis boya por boya muestra un patrón claro: en junio y julio la temperatura fue entre 1 y 2 grados más alta que en 2024, mientras que en agosto bajó ligeramente. En Barcelona, por ejemplo, el mar subió 1,4 ºC en junio y 2,2 en julio respecto al año pasado, pero estuvo medio grado más frío en agosto. En Tarragona, +2,1 en junio y +1,8 en julio, pero -0,5 en agosto. En la Costa Brava (Estartit), +1,6 y +1,8 en los dos primeros meses y -1,5 en agosto. Y en el delta del Ebro, la misma tendencia: +1,6, +1,8 y -1,5 respectivamente.

En el conjunto del verano, Barcelona y la Costa Brava (Estartit) batieron récords de temperatura media, con 25,7 y 23,9 ºC. En Tarragona y en las Terres de l’Ebre, en cambio, el mar no llegó a superar sus máximos históricos, aunque sí estuvo más cálido que en 2024.