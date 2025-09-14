Tráfico
Dos accidentes en la AP-7 en Castellví de la Marca y L'Ampolla complican la vuelta del puente de la Diada
Las violentas lluvias y desprendimientos provocan afectaciones al tráfico en carreteras catalanas y en la R5 de los Ferrocarrils
Dos accidentes de tráfico en la AP-7 han complicado este domingo por la tarde la vuelta del puente de la Diada. El primero se ha registrado en Castellví de la Marca (Alt Penedès) y ha provocado una congestión de 10 kilómetros hasta Banyeres del Penedès en sentido norte. El segundo accidente de la AP-7 ha tenido lugar en L'Ampolla en dirección Barcelona, afectando al sentido norte y con desvíos hacia la N-340.
También se han registrado colas de hasta 10 kilómetros a la C-16, en Bagà, en sentido sur. Otros puntos complicados de la red viaria catalana son la AP-7 a la altura de la Roca del Vallès, con 5 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona, y también a la altura de Sant Celoni, donde se han registrado retenciones de 9 kilómetros.
También ha quedado cortada la C-31 en Castell-Platja d'Aro hacia Palamós por el incendio de un vehículo.
- La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
- El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
- Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
- La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia: 'Me ha quitado una neblina de la cabeza
- Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo