Dos accidentes en la AP-7 en Castellví de la Marca y L'Ampolla complican la vuelta del puente de la Diada

Las violentas lluvias y desprendimientos provocan afectaciones al tráfico en carreteras catalanas y en la R5 de los Ferrocarrils

Dos accidentes de tráfico en la AP-7 han complicado este domingo por la tarde la vuelta del puente de la Diada. El primero se ha registrado en Castellví de la Marca (Alt Penedès) y ha provocado una congestión de 10 kilómetros hasta Banyeres del Penedès en sentido norte. El segundo accidente de la AP-7 ha tenido lugar en L'Ampolla en dirección Barcelona, afectando al sentido norte y con desvíos hacia la N-340.

También se han registrado colas de hasta 10 kilómetros a la C-16, en Bagà, en sentido sur. Otros puntos complicados de la red viaria catalana son la AP-7 a la altura de la Roca del Vallès, con 5 kilómetros de retenciones en sentido Barcelona, y también a la altura de Sant Celoni, donde se han registrado retenciones de 9 kilómetros.

También ha quedado cortada la C-31 en Castell-Platja d'Aro hacia Palamós por el incendio de un vehículo.

