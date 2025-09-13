La portada de EL PERIÓDICO del 14 de septiembre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de septiembre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  2. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  3. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  4. La locura de los mercadillos en casas de lujo de Madrid llega a Barcelona: 'Todo se puede comprar por un 10% de lo que costó
  5. Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
  6. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  7. Tres heridos graves por arma de fuego en Mollet del Vallès (Barcelona)
  8. Jordi Olloquequi, experto en longevidad: 'Morir joven, lo más tarde posible, está en nuestras manos

