La moda, un negocio salvaje

¿Qué tienen en común Karl Lagerfeld y Karl Marx? ¿O, en otras palabras, la moda con el capitalismo y las prácticas neoliberales más salvajes? Todo y desde el principio, según argumenta la periodista británica Tansy E. Hoskins en el ensayo ‘Manual anticapitalista de la moda’ (Capitan Swing). La autora comienza con hechos recientes, el derrumbe del Rana Plaza en 2013, un edificio de ocho plantas en Daca, capital de Bangladés, que albergaba cinco fábricas textiles. Sus columnas cedieron al peso de la maquinaria y los trabajadores que allí se apelotonaban y murieron 1.138 personas, un “homicidio industrial masivo” según los sindicatos. Otros miles quedaron atrapados entre los escombros, y algunos tuvieron que amputarse sus propios miembros para poder salir. Primark admitió haber realizado dos auditorías de seguridad, avalando el estado del edificio, hasta 29 marcas internacionales tenían pedidos en curso o recientes, de Mango a Benetton pasando por C&A. Antes de que cayese el Rana Plaza, más de 500 personas habían muerto en Bangladés entre 2005 y 2012 en incendios y derrumbes de complejos textiles que no pasaban ninguna inspección seria, documenta el libro. Mientras que la marca y el diseño de la ropa se desarrollan en países ricos, la manufactura tiene lugar en países pobres o del 'Sur Global' en los que no revierten los beneficios. Bangladés produce ropa por valor de 20.000 millones de dólares para su exportación, pero se queda con unos beneficios muy bajos.

‘Manual anticapitalista de la moda’ retrata un ambiente laboral de “pistolas en la mesa”, trabajadores y líderes sindicales atacados con impunidad, violencia colonial y “violencia sexual endémica”. Recoge casos como el de Jeyasre Kathiravel, una trabajadora textil de 21 años desaparecida en enero de 2021 en la fábrica de suministros de H&M Natchi Apparels, propiedad del cuarto mayor exportador de ropa de la India. Había sido violada y asesinada por su supervisor, otras 25 mujeres dieron un paso al frente tras su muerte para advertir que la violencia y el acoso sexual eran lo corriente. A raíz del caso nació el movimiento Justice for Jeyasre, que fijó el 1 de abril de 2021 para las movilizaciones, en plena pandemia. Esa mañana H&M anunció que pagaría una indemnización. Su dueño, Stefan Persson, es la persona más rica de Suecia, incluso después de que dejara de ser presidente en 2020 tras 22 años en el puesto, con una fortuna de 22.500 millones de dólares en 2021. Entre sus excentricidades, haberse comprado en 2009 un pueblo inglés, Linkenholt, baluarte del estilo de vida tradicional británico, por 25 millones de libras.

Un pastel relleno de sangre y productos petroquímicos

Tansy E. Hoskins compara la industria de la moda con un pastel. “Su apariencia exterior es extremadamente atrayente, con múltiples capas, cobertura sinuosa, cenefas de nata y coloridas flores de azúcar”, describe: “Pero si coges un cuchillo y le haces un corte, bajo la crujiente capa de glaseado rezuma una mezcla repulsiva de escombros, sangre, sudor frío por el miedo y productos petroquímicos”. Un ejemplo de su gigantesca huella medioambiental es la desertificación del mar de Aral: sus aguas se gastaron para regar 1,47 millones de hectáreas de algodón de Uzbekistán, una práctica que empezó bajo el dominio soviético. Una sola camiseta de algodón consume 2.000 litros de agua, en regar un solo capullo se emplean 3,4 litros. Ya lo advirtió Friedrich Engels en el siglo XIX: “La historia del proletariado en Inglaterra empieza […] con la invención de la máquina de vapor y de la maquinaria para trabajar el algodón”. La cosecha del algodón está históricamente ligada a la esclavitud afroamericana en Estados Unidos. Todavía hoy en países como Uzbekistán, sexto mayor exportador internacional, se echa mano del trabajo infantil para ello.

En la otra cara de la moneda habitan los multimillonarios del mundo, cuya fortuna global alcanzaba los 11,85 billones de dólares en 2020: encabezaba la lista Jeff Bezos, fundador de Amazon y rey del comercio electrónico. Un año después, Forbes situaba a Amancio Ortega, fundador de Inditex, en la undécima posición de su lista con una fortuna personal de 77.000 millones de dólares. Tadashi Yanai, fundador de Uniqlo, es uno de los hombres más ricos de Japón, con unos ingresos netos de 38.500 millones de dólares en 2021. Anders Holch Povlsen se ha convertido en el mayor terrateniente privado de Escocia, gracias a la cadena minorista Bestseller, además de Vero Moda y algunas otras, y una participación significativa en la tienda online ASOS.

Paco Rabanne, el profeta

Paco Rabanne, que en 1966 hizo un vestido de papel publicitario para la Scott Paper Company, fue el profeta de la industria: “Es muy barato y la mujer solo lo llevará puesto una o dos veces. Para mí, es el futuro de la moda”. Según Hoskins, urge dejar de fabricar las ingentes cantidades que se producen ahora mismo, ya que con las prendas que ya existen se podría vestir a las siguientes seis generaciones del planeta. Y sin embargo, nada apunta hacia un cambio de rumbo. A la voracidad del 'low cost' se ha añadido la moda ultrarrápida de firmas digitales como Shein, Boohoo o Pretty Little Thing. Modificar nuestra actitud como consumidores es un primer paso. En otras palabras, comprar de forma menos compulsiva.