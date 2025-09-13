El jubilado español que se marchó a vivir a Tailandia pide ayuda para regresar

Rafael Ruiz, el jubilado mallorquín que decidió hace unos meses marcharse a Tailandia porque la pensión que le quedó no le permitía poder vivir en la isla, se encuentra en estos momentos gravemente enfermo en un hospital de este país asiático. Sufre una infección grave y debido a que el hospital donde está ingresado le exige que pague el tratamiento que está recibiendo, Rafael Ruiz se ha puesto en contacto con sus antiguos compañeros de trabajo para que inicien una campaña de recogida de fondos y que el dinero que se recaude sea suficiente para poder regresar a Mallorca, porque quiere recibir atención en un hospital de la isla.

Este hombre trabajó durante muchos años como socorrista en la piscina de la barriada de Son Roca. Tras más de 40 años cotizando, al jubilarse le quedó una pensión de 1.250 euros. Pero con este dinero no le bastaba para poder vivir en Mallorca, ya que no podía asumir el coste de los precios, sobre todo el del alquiler de una casa. Poco antes de su jubilación había conocido a una mujer tailandesa. Por eso, a partir del momento que empezó su etapa de jubilado Rafael no se lo pensó. Contrató un vuelo hacia Tailandia y se estableció en la ciudad costera de Prachuap Khiri Khan.

En los últimos meses Rafael Ruiz ha sido entrevistado en varias cadenas de televisión y ha sido el protagonista de varios reportajes que se han emitido en las redes sociales. Son muchos los jubilados españoles que han decidido trasladarse a vivir a Tailandia porque los precios son mucho más bajos que en España.

En todas las entrevistas que ha concedido el socorrista mallorquín ha explicado que por el alquiler de la casa donde vive con su novia abonaba solo 100 euros al mes. Después la luz y el agua le costaba 20 euros. Por ello defendía que la pensión que le había quedado era suficiente para poder vivir de una manera holgada, ya que incluso podía ahorrar algo de dinero todos los meses.

Hace unos días, según explicó Rafael Ruiz a sus antiguos compañeros de la piscina de Son Roca, empezó a sentirse mal. Acudió a un hospital público, donde le diagnosticaron que tenía una grave infección en la sangre. Al no disponer de seguro y al tratarse de un extranjero, el hospital le entregó una factura de alrededor de unos 100 euros. El jubilado mallorquín se marchó a su domicilio, pero horas más tarde tuvo que regresar porque cada vez se sentía peor y apenas podía respirar. Su estado era tan grave que los médicos le ingresaron de inmediato en una habitación. Está recibiendo la medicación que se precisa para terminar con la infección. Ocupa la cama de una habitación donde hay otros diez pacientes.

La factura del hospital va creciendo

Según ha detallado Rafael a través de una conversación telefónica, los médicos le han propuesto entubarle para facilitarle la respiración, pero él se ha negado. Prefiere estar consciente, con la esperanza de que la infección remita. Respira con oxígeno. Pero su deseo en estos momentos es regresar a Mallorca e ingresar en un hospital público, que no solamente es gratuito, sino que está convencido de que la atención médica que recibirá será mucho mejor que la que le proporcionan en estos momentos en este centro sanitario de Tailandia.

Rafael no sabe cuánto tiempo tendrá que permanecer ingresado, pero a medida que van pasando los días y sigue ocupando una cama del hospital público, la factura del hospital va engordando. Teniendo en cuenta que por la primera atención tuvo que abonar alrededor de unos 100 euros, teme que la factura que le va a presentar el hospital será de varios miles de euros, dinero que no tiene en estos momentos. El mallorquín está acompañado en todo momento por su novia, que no se separa ni un momento de él mientras está en la cama del hospital tailandés.

Desesperado por la situación que está sufriendo y sobre todo por su deseo de recibir atención médica en España, Rafael se ha puesto en contacto con sus compañeros de la piscina de Son Roca para que inicien una campaña de recogida de fondos. No tiene dinero ni para pagar la factura del hospital, ni tampoco para comprar un billete de avión para regresar a Mallorca, aunque en estos momentos su estado no le permite viajar, ya que la infección apenas le permite respirar y realizar un vuelo tan largo en estas condiciones es muy complicado.

Sus compañeros ya se han movilizado para buscar una fórmula que les permita recaudar el dinero suficiente para que Rafael, al que apreciaban de forma especial, pueda superar esta difícil situación y pueda terminar de recuperarse en Mallorca.