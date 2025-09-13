Tormentas
Las violentas lluvias y desprendimientos provocan afectaciones al tráfico en varias carreteras catalanas
La lluvia torrencial golpea el Vallès, Anoia, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral
Tras las fuertes lluvias registradas este sábado, carreteras de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat están cortadas por los efectos del agua y peligrosos desprendimientos. Se trata de la B-112 en Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc y Monistrol de Montserrat; y la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar y Monistrol (Bages), según ha informado el Servei Català de Trànsit (STC) a las 15.48 horas. También está afectada por inundaciones la GI-552 a Riells i Viabrea (Selva), cortada en ambos sentidos.
A las 17.16 horas, el STC ha anunciado también el corte del ramal de la A-2 hacia la AP-7, entre Abrera i Esparreguera (Baix Llobregat), por lluvias.
Los Bombers de la Generalitat han hecho unas veinte salidas este sábado por la tarde por la fuerte tormenta que ha afectado el este del Anoia, el norte del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Los aguaceros, acompañados en algunos casos de granizo y rachas de viento intensas, han dejado registros destacados de 52,6 litros en Viladecavalls, 45,6 litros en Olesa de Montserrat o 42,2 litros en Terrassa, según los datos de las estaciones de Meteoclimatic y Meteocat.
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- La locura de los mercadillos en casas de lujo de Madrid llega a Barcelona: 'Todo se puede comprar por un 10% de lo que costó
- Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Jordi Olloquequi, experto en longevidad: 'Morir joven, lo más tarde posible, está en nuestras manos
- Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La sepsis causa 17.000 muertes al año en España y afecta al 5% de los ingresos hospitalarios