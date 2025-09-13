Las violentas lluvias y desprendimientos provocan afectaciones al tráfico en varias carreteras catalanas

Tras las fuertes lluvias registradas este sábado, carreteras de la zona del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat están cortadas por los efectos del agua y peligrosos desprendimientos. Se trata de la B-112 en Collbató (Baix Llobregat); la BP-1103, entre el Bruc y Monistrol de Montserrat; y la BP-1121, entre Castellbell i el Vilar y Monistrol (Bages), según ha informado el Servei Català de Trànsit (STC) a las 15.48 horas. También está afectada por inundaciones la GI-552 a Riells i Viabrea (Selva), cortada en ambos sentidos.

A las 17.16 horas, el STC ha anunciado también el corte del ramal de la A-2 hacia la AP-7, entre Abrera i Esparreguera (Baix Llobregat), por lluvias.

Los Bombers de la Generalitat han hecho unas veinte salidas este sábado por la tarde por la fuerte tormenta que ha afectado el este del Anoia, el norte del Baix Llobregat y el Vallès Occidental. Los aguaceros, acompañados en algunos casos de granizo y rachas de viento intensas, han dejado registros destacados de 52,6 litros en Viladecavalls, 45,6 litros en Olesa de Montserrat o 42,2 litros en Terrassa, según los datos de las estaciones de Meteoclimatic y Meteocat.