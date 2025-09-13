Dos detenidos por cultivar mil plantas de marihuana valoradas en 20.000 euros en Manresa

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años y a una mujer de 48, acusados de cultivar unas mil plantas de marihuana, valoradas en 20.000 euros, en dos pisos de Manresa (Bages), donde se conectaban a la red eléctrica de forma fraudulenta.

Según informaron a EFE fuentes policiales, los dos sospechosos fueron detenidos el pasado martes, 9 de septiembre, como presuntos responsables de las dos plantaciones de marihuana ocultas en un piso situado en la calle Mayor y otro en la calle Migdia de Manresa.

En el piso del calle Mayor, donde se produjo la detención de ambos, los Mossos localizaron 140 plantas de marihuana, mientras que en el de la calle Migdia se intervinieron 249 plantas en floración y 565 en crecimiento.

Los Mossos calculan que el valor aproximado de las cerca de mil plantas cultivadas por los detenidos podría rondar los 20.000 euros. La policía catalana atribuye a los arrestados un delito contra la salud pública y otro de defraudación del suministro eléctrico, ya que ambos pisos estaban conectados ilegalmente a la red eléctrica.