¿Cuántos habitantes ganará o perderá tu municipio de Catalunya en 10 años? 5 gráficos para entender el 'boom' demográfico

EL PERIÓDICO explica en cinco gráficos las claves del crecimiento de la población catalana en la próxima década

Más envejecida y diversa: Catalunya ganará población en 8 de cada 10 municipios hasta 2034 por el empuje de la inmigración

Evolución de la población en Catalunya.

Evolución de la población en Catalunya.

Judit Bertran

Judit Bertran

Barcelona
Catalunya ganará población en 8 de cada 10 municipios en los próximos 10 años, y lo hará en un contexto marcado por la baja natalidad y el envejecimiento, pero impulsado por la llegada de nuevos residentes. Según las Proyecciones de población del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), entre 2024 y 2034 el número de habitantes aumentará en 791 municipios, disminuirá en 147 y se mantendrá estable en 9. Sin embargo, únicamente el 9% de los municipios catalanes tendrá un crecimiento natural positivo, mientras que el 97% de ellos presentará un saldo migratorio favorable.

Municipios que ganan y que pierden población

Municipios que ganan y que pierden población

Los municipios con más crecimiento poblacional se concentrarán en zonas prelitorales y litorales o del entorno de Girona. Sin embargo, la tendencia no será tan pronunciada en las comarcas del Área de Barcelona, donde el crecimiento de la capital será del 2,5%. Entre los municipios que más crecerán en los próximos 10 años destacan Vilablareix (Gironès), con el 35,2% y Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa), con el 33,2%. Por otro lado, los que perderán más población serán La Febró (Baix Camp), con el -16,7% ,y La Torre de Fontaubella (Priorat), que descenderá el 14,3%.

Dónde vivirán los mayores de 65 años?

Dónde vivirán los mayores de 65 años?

El envejecimiento de la población será otra de las grandes transformaciones demográficas de la próxima década. En 9 de cada 10 municipios aumentará la proporción de personas mayores de 65 años, una tendencia especialmente pronunciada en los municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes, donde este grupo pasará de representar el 18,6% al 23,6% del total. La situación será aún más acusada en los pueblos más pequeños (menos de 500 habitantes), que ya presentan las tasas de envejecimiento más altas y seguirán liderando esta tendencia: en 2034, casi uno de cada tres residentes (29,1%) tendrá más de 65 años. En contraste, los municipios más grandes, como Barcelona y su área metropolitana (con más de 100.000 habitantes), registrarán el menor porcentaje de población envejecida, con un 21,9% de personas mayores previstas para 2034.

¿Dónde habrá más menores de 15 años?

¿Dónde habrá más menores de 15 años?

Únicamente 85 municipios tendrán un crecimiento natural debido a nuevos nacimientos. La mayoría de ellos se concentrarán en el Penedès (donde un 23,6% de localidades tendrán más nacimientos que defunciones), las comarcas de Girona (11,5%), el Camp de Tarragona (10,2%) y el Àmbit Metropolità (9,9%). En el extremo opuesto, en las Terres de l’Ebre y el Alt Pirineu i Aran, ningún municipio tendrá más nacimientos que defunciones, y la mayoría de municipios de Ponent y de las comarcas centrales tendrán un saldo natural negativo.

Escenarios de población

Escenarios de población

El informe del Idescat proporciona tres escenarios de proyecciones de población municipales a partir de las diferentes hipótesis de fecundidad, esperanza de vida y flujos migratorios. El escenario alto prevé un crecimiento sostenido de la población en las próximas décadas. En cambio, en el escenario medio -considerado el más probable según las tendencias demográficas actuales y referencia para la previsión del informe-, la población empezaría a disminuir a partir de 2060. Por su parte, el escenario bajo anticipa un descenso ya desde 2037.

Evolución por grupos de edad

Evolución por grupos de edad

La evolución por grupos de edad evidencia esa pirámide demográfica invertida, en la que cada vez habrá más habitantes que superen los 65 años y los nacimientos tenderán al descenso en las próximas décadas.

