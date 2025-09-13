Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones

Catalunya sigue en alerta ante el riesgo de inundaciones. En la foto y en el vídeo, imágenes de la lluvia en Barcelona.

El litoral de Barcelona está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, ocasionalmente con tormenta, y se suman además por precipitaciones y también tormentas otras cuatro provincias del este peninsular aunque en nivel amarillo.

Estas cuatro provincias en amarillo con riesgo para ciertas actividades son las siguientes: Girona, Tarragona, Teruel y Castellón, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

