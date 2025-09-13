Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Activada la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

El litoral de Barcelona está en alerta naranja (riesgo importante) por lluvias de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora, ocasionalmente con tormenta, y se suman además por precipitaciones y también tormentas otras cuatro provincias del este peninsular aunque en nivel amarillo.

Estas cuatro provincias en amarillo con riesgo para ciertas actividades son las siguientes: Girona, Tarragona, Teruel y Castellón, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora del tiempo y el riesgo de precipitaciones intensas.

Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en alerta el Pla Especial d'Emergencies per Inundacions (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas desde la noche de este viernes y hasta el sábado por la noche en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya. Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), desde ahora y hasta este sábado por la mañana las precipitaciones pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en la gran mayoría de comarcas del tercio norte de Catalunya y del litoral de Tarragona y el Penedès.

Miedo a las acumulaciones de lluvia En Catalunya está además en alerta amarilla Girona y asimismo puntos de Tarragona como el litoral norte, por acumulaciones de entre 20 y 30 litros por metro cuadrado, ocasionalmente con tormenta.

Catalunya activa la alerta por lluvias intensas el viernes en el litoral y prelitoral La Generalitat ha activado la alerta del plan de inundaciones INUNCAT ante la previsión de lluvias intensas este viernes, que se podrían alargar hasta el sábado y que podrían superar los 20 litros por metro cuadrado en media hora en el litoral, prelitoral y en algunos puntos de la Cataluña central y Girona. Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil ha pedido extremar la precaución en la movilidad y en las actividades en el exterior, así como evitar cruzar barrancos, rieras y zonas inundables. Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), las precipitaciones serán intensas este viernes por la mañana, especialmente en las comarcas del Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelones, Maresme y el Vallès.

Protecció Civil pone fin al plan Inuncat Protecció Civil ha anunciado el fin de la alerta del plan Inuncat, que lo mantiene en fase de prealerta, aunque "todavía puede haber precipitaciones esta tarde que pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos sobre todo en las comarcas del Pirineo y Prepirineo".

La Generalitat mejorará el pantano de Foix para reducir el riesgo de inundaciones La Generalitat se ha comprometido a redactar el proyecto para cambiar las compuertas del desagüe de fondo del pantano de Foix y a realizar actuaciones en el tramo final del río para reducir el riesgo de inundación, informa la Agencia Catalana del Agua (ACA). La directora general de Transición Hídrica de la Generalitat, Concha Zorrilla, y el director de la ACA, Josep Lluís Armenter, se han reunido este martes con representantes de los ayuntamientos de Castellet i la Gornal (Alt Penedès) y Cubelles (Garraf), además de Cunit (Baix Penedès), para analizar medidas destinadas a mejorar la gestión del pantano de Foix y reducir el riesgo de inundación en su tramo final. La ACA se ha comprometido a iniciar los trámites para redactar el proyecto de sustitución de las compuertas del desagüe de fondo, "con el objetivo de poder incrementar el caudal de salida desde la presa y poder asumir el agua que llegue desde la cabecera".

El viento reaviva los chubascos en el norte de Catalunya "Durante la última hora ha entrado el viento de componente marítimo. Este hecho ha provocado que empiecen a reaparecer algunos chubascos, de momento en el Pirineo Oriental, que ganarán entidad a lo largo de la tarde", ha avisado el Meteocat en la red social X.

Tarragona, la más afectada hasta ahora La región de emergencias de Tarragona ha sido la que más avisos ha recibido, con 27; seguida de la Centro, con 16; la Metropolitana Sur, con 14; la de Girona, con 11; la Metropolitana Norte, con 5; la de Lleida, con 2, y la de las Terres de l’Ebre, con 1. La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado que continúa la vigilancia en los cauces menores, arroyos y barrancos de la parte final del Ebro y advierte de la posibilidad de crecidas súbitas importantes. La Agencia Catalana del Agua (ACA) sigue realizando un seguimiento constante del episodio e informa que de momento no hay ningún río fuera de su caudal ordinario. Seguirán atentamente las lluvias que se produzcan en las próximas horas, sobre todo en el Pirineo y Prepirineo.

112 llamadas de emergencia El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 13 horas de hoy un total de 206 llamadas que han generado 136 incidentes. El 22,44% de las llamadas provienen del Tarragonès; el 19,23% son del Baix Penedès, y el 11,54%, del Baix Camp. Las incidencias más numerosas son por inundaciones y por problemas relacionados con el tráfico y algunos rescates de personas. Durante la noche y la mañana, los Bombers de la Generalitat han atendido 76 avisos relacionados con las tormentas. La mayoría se han concentrado en las primeras horas del día y han sido para retirar árboles u otros elementos de la vía pública, así como incidencias por acumulaciones de agua y problemas en desagües y canalizaciones.

Protección Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las previsiones de lluvias intensas en la tarde Protecció Civil mantiene la alerta del plan Inuncat por las previsiones de lluvias intensas que se mantendrán esta tarde. Las incidencias registradas hasta el momento no han sido graves. Esta tarde se pueden producir precipitaciones de intensidad superior a los 20 litros por metro cuadrado en 30 minutos en las comarcas de la Catalunya Central, Penedès, Tarragonès, Alt Camp, Garrotxa, el Ripollès y la Selva. Durante la madrugada, las lluvias han superado el umbral de 40 litros en 30 minutos en Mas de Barberans (Montsià), con 47,8 litros, y en Miami Platja (Baix Camp), con 47,3. Por otro lado, por acumulación de lluvia no se ha llegado a superar el umbral de los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, aunque en algunos puntos de Osona se han alcanzado 80 litros (Orís, con 80,1, y Cantonigròs, con 89,1).