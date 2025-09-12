Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 11 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 10, 37, 31, 5 y 23 y las estrellas 3 y 11.

El código del Millón ha sido el SXC57545.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  2. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  3. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  4. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  5. Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
  6. Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
  7. Alfons Espinosa y Marta Comas: 'Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro
  8. Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Última hora del tiempo | Catalunya activa la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Última hora del tiempo | Catalunya activa la alerta por lluvias intensas en el litoral y prelitoral

Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias

Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias

Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 12 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 12 de septiembre de 2025

Detenido un segundo implicado por la presunta agresión sexual de una menor en Olot

Detenido un segundo implicado por la presunta agresión sexual de una menor en Olot

Débora Rodríguez, directora de El Far Social: "La falta de recursos en casa afecta al rendimiento escolar"

Débora Rodríguez, directora de El Far Social: "La falta de recursos en casa afecta al rendimiento escolar"

¿Te cuesta recibir halagos? Esto dice sobre tu historia emocional

¿Te cuesta recibir halagos? Esto dice sobre tu historia emocional

Por primera vez en la historia, hay más niños obesos que con bajo peso

Por primera vez en la historia, hay más niños obesos que con bajo peso