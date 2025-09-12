Protecció Civil mantiene activada la alerta INUNCAT en Catalunya por la previsión de fuertes lluvias

Protecció Civil de la Generalitat mantiene activado en alerta el Pla Especial d'Emergencies per Inundacions (INUNCAT) por la previsión de lluvias que pueden ser intensas desde la noche de este viernes y hasta el sábado por la noche en la mitad norte y el litoral central y norte de Catalunya.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), desde ahora y hasta este sábado por la mañana las precipitaciones pueden superar los 20 l/m2 en 30 minutos en la gran mayoría de comarcas del tercio norte de Catalunya y del litoral de Tarragona y el Penedès

El sábado, a partir del mediodía, las precipitaciones se podrán desplazar hacia las comarcas de la Catalunya Central y las comarcas de Girona.

Durante el período entre las 14:00 y las 20:00 horas la probabilidad de lluvia será más alta en el litoral y prelitoral norte: desde el Maresme y el Vallès Oriental hasta el Alt Empordà.

Durante el día de hoy, el Servei Meteorològic de Catalunya ha reportado que se han superado 20 l/m2 en 30 minutos en Montserrat (en la estación de Sant Dimes), en la comarca del Bages, donde se han registrado 24,5 l/m2 en 30 minutos.

Protecció Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en la movilidad y en las actividades en el exterior ante la posibilidad de episodios de lluvia localmente intensa, así como evitar atravesar, ríos, rieras y barrancos, y acercarse a zonas inundables.